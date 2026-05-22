Matteo Borghino selezionato per la Scuola d’Europa di Ventotene

Lo studente saviglianese Matteo Borghino, è stato tra i protagonisti della 'Scuola d’Europa – Spring School of Europe' che si è svolta dal 7 all’11 maggio sull’isola di Ventotene, luogo simbolo della nascita dell’idea di Europa unita.

Borghino, classe 2007 è uno studente del quinto anno dell’IIS Arimondi Eula, selezionato per rappresentare la Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano e la provincia di Cuneo nell’iniziativa promossa da Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio) in occasione della Giornata dell’Europa del 9 maggio che celebra la ‘Dichiarazione Schuman’ del 1950, considerata l’atto fondativo del processo di integrazione europea.

L’iniziativa, dedicata ai giovani tra i 18 e i 22 anni, ha coinvolto 25 studenti e studentesse provenienti da tutta Italia, scelti sulla base del profilo personale e della lettera motivazionale inviata.

Il percorso formativo è stato promosso e curato dall’associazione ‘La Nuova Europa’ nell’ambito del Ventotene Europa Festival, manifestazione che in dieci anni ha coinvolto oltre 1.200 studenti italiani ed europei sui temi della storia e del funzionamento dell’Unione Europea.

Durante i giorni trascorsi a Ventotene, i partecipanti hanno lavorato in gruppi confrontandosi sui temi dell’integrazione europea, elaborando proposte ideali da presentare alla Commissione Europea.

Un’esperienza intensa, che Matteo Borghino racconta così: “Ci siamo messi in gioco tra i partecipanti, suddivisi in gruppi di lavoro abbiamo scritto delle proposte da presentare idealmente alla Commissione Europea ed infine abbiamo visitato una splendida isola ricca sia dal punto di vista storico sia sotto quello naturalistico, oggi diventato luogo di memoria, luogo simbolico della nascita dell’idea di Europa unita. Europa significa libertà di muoversi, relazionarsi con il mondo fuori da noi, ma soprattutto Europa significa diritto, e unione dei popoli per la pace”.

Soddisfazione anche da parte del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, Francesco Villois, che insieme agli organi della Fondazione ha voluto ringraziare Matteo, il dirigente scolastico Luca Martini e la professoressa Mancardi per la partecipazione all’iniziativa nazionale delle fondazioni bancarie.

“Siamo orgogliosi – ha sottolineato Villois - che un giovane del nostro territorio abbia potuto vivere un’esperienza così significativa a Ventotene, luogo simbolo dell’Europa unita. Matteo si è raccontato con grande semplicità, entusiasmo e maturità, dimostrando quanto i ragazzi, quando vengono coinvolti e valorizzati, sappiano affrontare con serietà temi importanti come la pace, i diritti e il futuro dell’Europa. Come Fondazione crediamo molto nei giovani e nella formazione: sostenere iniziative di questo tipo significa investire concretamente nelle nuove generazioni e offrire loro occasioni di crescita personale e culturale”.

L’iniziativa rientra nel più ampio impegno delle Fondazioni di origine bancaria sui temi della cittadinanza europea, con percorsi dedicati alla promozione dei valori fondanti dell’Unione Europea: coesione sociale, solidarietà, inclusione e sviluppo sostenibile. Parallelamente, le Fondazioni sono attive anche nel campo dell’europrogettazione, attraverso attività di formazione e supporto rivolte soprattutto al Terzo settore per favorire l’accesso ai programmi europei e la costruzione di reti internazionali.

“In un contesto internazionale segnato da crescenti incertezze, in cui anche i principi del multilateralismo vengono messi in discussione – ha dichiarato Bernabò Bocca, vicepresidente vicario di Acri – è importante ribadire la centralità dell’Unione europea, fondata su una visione di cooperazione tra Stati e tra popoli. In questo scenario, rafforzare una cultura europea basata sulla solidarietà, sulla cooperazione e sullo sviluppo sostenibile rappresenta una priorità anche per le Fondazioni di origine bancaria. L’iniziativa di Ventotene si inserisce in questo percorso, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni”.