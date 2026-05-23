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Attualità | 23 maggio 2026, 08:16

A Vignolo la “buona strada” inizia sui banchi con la Polizia Locale

Dopo la lezione teorica in aula, i bambini accompagnati dall’Ispettore Maurizio hanno esplorato il quartiere attorno alla scuola alla ricerca dei cartelli stradali, imparando a distinguere le forme (il triangolo per il pericolo, il cerchio rosso per il divieto), le norme di comportamento dei pedoni e dei ciclisti e soprattutto come chiamare il numero unico di emergenza 112

Iniziativa sulla sicurezza stradale rivolta ai bambini, a Vignolo.

Imparare a guardare a sinistra e a destra prima di attraversare, riconoscere il significato dei colori del semaforo e capire che le strisce pedonali non sono un disegno sull'asfalto, ma uno scudo di protezione, osservare la divisa, i simboli e i gesti convenzionali che l'agente usa per fermare le auto o far passare i pedoni. 

Dopo la lezione teorica in aula, i bambini accompagnati dall’Ispettore Maurizio hanno esplorato il quartiere attorno alla scuola alla ricerca dei cartelli stradali, imparando a distinguere le forme (il triangolo per il pericolo, il cerchio rosso per il divieto), le norme di comportamento dei pedoni e dei ciclisti e soprattutto come chiamare il numero unico di emergenza 112.

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