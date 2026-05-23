Al Panathlon Club Cuneo presentata “L’Etape Piemonte” by Tour de France e Margreen/Entracque

Giovedì 21 maggio, presso la pizzeria Le Petit Papillon di San Rocco Castagnaretta, si è parlato di ciclismo, con la presentazione della prestigiosa gara intitolata “L’Etape Piemonte” by Tour de France e Margreen/Entracque, in programma domenica 31 maggio, con partenza da Entracque.

Giuseppe Oliva e Piermario Giordano hanno ampiamente descritto la spettacolarità di questa manifestazione, che coinvolge tre splendide nostre vallate: Valle Vermenagna, Gesso e Stura.

Oltre 1300 partecipanti, provenienti da ventisei stati, avranno la possibilità di cimentarsi su un percorso particolarmente spettacolare.

(La locandina dell'evento)

La manifestazione prevede per domenica 31 maggio una partenza trekking da Vernante, al Colle delle Goderie; alle 10,30 la partenza della Granfondo e della Mediofondo; alle 10,45 la partenza della Cicloturistica; alle 15,45 le premiazioni ufficiali e alle 20,30 la cena di gala.

L’evento prevede inoltre, per venerdì 29 maggio e sabato 30 maggio, l’apertura di una area Expo, una visita al Centro Faunistico “Uomini e Lupi”, un percorso “Alla scoperta del Lupo”, la presentazione del Team e una Vip Presentation con interviste.

(La presentazione della maaglia)

Tutto il programma completo ed i dettagli di questa entusiasmante manifestazione è visibile presso il sito ufficiale:

https://letapeitaly.it/letape-piemonte-homepage/

Durante la serata è stato presentato ai soci del Panathlon Club Cuneo il nuovo socio Davide Dottore, agente finanziario ed allenatore da oltre 15 anni nel settore giovanile all’interno del Caraglio Calcio, con esperienza in tutte le categorie giovanili, e orientato alla crescita tecnica, mentale e caratteriale del giovane calciatore.

(La Granfondo illustrata da Piermario Giordano)

Il Panathlon Club Cuneo plaude all’impegno di Davide, che incarna i valori propri del Panathlon International.