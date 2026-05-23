Cuneoginnastica ai campionati Gold di artistica con due atlete

Lo scorso weekend si sono svolti al Palazzetto dello Sport di Pieve di Soligo i campionati italiani Gold di ginnastica artistica. Per la ASD Cuneoginnastica si sono qualificate due atlete, provenienti dal campionato interregionale: Cozzolino Greta, categoria Allieve 3, e Delfino Sofia, categoria Allieve 5.

Entrambe rientrano tra le migliori 40 ginnaste d’Italia della loro categoria.

Nella categoria Allieve 3, Greta Cozzolino ha purtroppo dovuto rinunciare alla finale nazionale pochi giorni prima dell’evento a causa di un leggero infortunio.

Per la categoria Allieve 5, Sofia Delfino ha preso parte alla gara conducendo una buona prova, anche se non al massimo delle sue potenzialità. Ha chiuso circa a metà classifica, dimostrando comunque il suo valore in una finale nazionale così ambita. Con questa gara Sofia conclude il suo percorso da Allieva e passa nella categoria Junior.

Molto soddisfatta la tecnica che l’ha accompagnata, Anna Dalmasso, che sottolinea come ci sia ancora ampio margine di miglioramento per il futuro.