DUATHLON / Ezio Tallone vince in rimonta la prima edizione del Vertical du 06

Si è disputata domenica 24 maggio la prima edizione del Duathlon Vertical du 06, la selettiva e logorante competizione multisport con partenza da Villeneuve-Loubet e traguardo finale a Valberg. Il format della gara prevedeva una prima frazione di corsa su strada di 5 km, seguita da una frazione intermedia in bicicletta da corsa di ben 125 km con 3300 metri di dislivello positivo, per poi concludersi con un'ultima frazione di trail running di 16 km con 500 metri di dislivello positivo. In questo contesto tecnico e di altissimo fondo è emerso il successo di Ezio Tallone della Dragonero, autore di una prova in netta progressione.

​Lo sviluppo della competizione

​Nella prima frazione di corsa podistica da 5 km, Tallone ha mantenuto un passo regolare, transitando al primo cambio in settima posizione e accumulando un leggero distacco dai primi della classifica.

​La svolta è arrivata nei successivi e durissimi 125 km dedicati al ciclismo. Sulle rampe e sulle grandi ascese che conducevano verso l'alta quota, l'atleta cuneese ha fatto registrare il secondo tempo assoluto in bici, una prestazione cronometrica di altissimo livello che gli ha permesso di recuperare lo svantaggio, superare i diretti avversari e portarsi stabilmente al comando della corsa.

La frazione decisiva

​Nel terzo e ultimo segmento, i 16 km di trail running caratterizzati dagli ultimi 500 metri di dislivello, Tallone ha consolidato il primato. Invece di limitarsi a gestire il margine accumulato durante la prova ciclistica, ha imposto un ritmo sostenuto sui sentieri che lo ha portato a siglare il miglior tempo di frazione. Questa ulteriore accelerazione ha incrementato il vantaggio sugli inseguitori, consentendogli di tagliare il traguardo di Valberg in solitaria e di aggiudicarsi la vittoria finale.