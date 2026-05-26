Controlli per la Psa: tre positività tra i cinghiali in Piemonte, nove in Liguria

In Piemonte sono state osservate tre nuove positività sui cinghiali tutte in provincia di Alessandria: due a Monastero Bormida (primi casi), una a Ponti (nove). Il totale in regione sale a 813 positivi.
In Liguria sono state riscontrate nove nuove positività sui cinghiali: otto in provincia di Genova, una a Cogorno (primo caso), tre a Genova (291), una a Rapallo (24), una a San Colombano Certenoli (otto), due a Zoagli (dieci); una in provincia della Spezia a Deiva Marina (nove). Il totale in regione sale a 1.310 casi.
Con i casi di Cogorno e Monastero Bormida , il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana sale a quota 199.
Le positività sui cinghiali per Comune al 24 maggio 2026
Comune
N° positività
Provincia
Regione
Acqui Terme
11
AL
Piemonte
Albenga*
1
SV
Liguria
Albera Ligure
8
AL
Piemonte
Albisola Superiore
11
SV
Liguria
Albissola Marina
11
SV
Liguria
Alessandria
1
AL
Piemonte
Alice Bel Colle
7
AL
Piemonte
Arenzano
5
GE
Liguria
Arquata Scrivia
23
AL
Piemonte
Avegno
3
GE
Liguria
Avolasca
4
AL
Piemonte
Bargagli
22
GE
Liguria
Basaluzzo
1
AL
Piemonte
Belforte Monferrato
1
AL
Piemonte
Bergamasco
1
AL
Piemonte
Bergeggi
2
SV
Liguria
Beverino
1
SP
Liguria
Bistagno
1
AL
Piemonte
Bogliasco
2
GE
Liguria
Bolano
1
SP
Liguria
Borghetto di Borbera
16
AL
Piemonte
Borzonasca
36
GE
Liguria
Bosio
4
AL
Piemonte
Brignano Frascata
7
AL
Piemonte
Brugnato
1
SP
Liguria
Bruno
1
AT
Piemonte
Bubbio
2
AT
Piemonte
Busalla
17
GE
Liguria
Cabella Ligure
7
AL
Piemonte
Cairo Montenotte
8
SV
Liguria
Calamandrana
3
AT
Piemonte
Calice al Cornoviglio
2
SP
Liguria
Campo Ligure
15
GE
Liguria
Campomorone
6
GE
Liguria
Cantalupo Ligure
1
AL
Piemonte
Capriata d'Orba
6
AL
Piemonte
Carasco
4
GE
Liguria
Carentino
1
AL
Piemonte
Carezzano
3
AL
Piemonte
Carpeneto
15
AL
Piemonte
Carrega Ligure
18
AL
Piemonte
Carro
1
SP
Liguria
Carrosio
1
AL
Piemonte
Cartosio
9
AL
Piemonte
Casale Monferrato
1
AL
Piemonte
Casaleggio Boiro
3
AL
Piemonte
Casasco
5
AL
Piemonte
Casella
8
GE
Liguria
Cassano Spinola
8
AL
Piemonte
Cassine
10
AL
Piemonte
Cassinelle
25
AL
Piemonte
Castel Rocchero
5
AT
Piemonte
Castellania Coppi
3
AL
Piemonte
Castelletto d'Orba
8
AL
Piemonte
Castelletto Molina
1
AT
Piemonte
Castelnuovo Belbo
1
AT
Piemonte
Castiglione Chiavarese
10
GE
Liguria
Cavatore
8
AL
Piemonte
Ceranesi
4
GE
Liguria
Cerano
51
NO
Piemonte
Chiavari
2
GE
Liguria
Cicagna
4
GE
Liguria
Cogoleto
1
GE
Liguria
Cogorno
1
GE
Liguria
Costa Vescovato
1
AL
Piemonte
Cremolino
3
AL
Piemonte
Crocefieschi
2
GE
Liguria
Davagna
22
GE
Liguria
Dego
7
SV
Liguria
Deiva Marina
9
SP
Liguria
Denice
3
AL
Piemonte
Dernice
6
AL
Piemonte
Fabbrica Curone
10
AL
Piemonte
Fascia
8
GE
Liguria
Favale di Malvaro
2
GE
Liguria
Fontanigorda
23
GE
Liguria
Fraconalto
2
AL
Piemonte
Francavilla Bisio
8
AL
Piemonte
Frascaro
1
AL
Piemonte
Garbagna
8
AL
Piemonte
Gavi
11
AL
Piemonte
Genova
291
GE
Liguria
Giusvalla
11
SV
Liguria
Gorreto
9
GE
Liguria
Gremiasco
5
AL
Piemonte
Grognardo
27
AL
Piemonte
Grondona
25
AL
Piemonte
Isola del Cantone
18
GE
Liguria
Isola Sant'Antonio
2
AL
Piemonte
Lavagna
2
GE
Liguria
Leivi
1
GE
Liguria
Lerma
9
AL
Piemonte
Lorsica
4
GE
Liguria
Lumarzo
24
GE
Liguria
Maissana
4
SP
Liguria
Malvicino
3
AL
Piemonte
Masone
2
GE
Liguria
Melazzo
8
AL
Piemonte
Mezzanego
5
GE
Liguria
Mignanego
16
GE
Liguria
Mioglia
12
SV
Liguria
Moconesi
8
GE
Liguria
Molare
21
AL
Piemonte
Mombaruzzo
5
AT
Piemonte
Momperone
1
AL
Piemonte
Monastero Bormida
2
AL
Piemonte
Moneglia
1
GE
Liguria
Mongiardino Ligure
7
AL
Piemonte
Monleale
3
AL
Piemonte
Montacuto
11
AL
Piemonte
Montaldeo
4
AL
Piemonte
Montaldo Bormida
13
AL
Piemonte
Montebruno
11
GE
Liguria
Montoggio
23
GE
Liguria
Morbello
40
AL
Piemonte
Mornese
1
AL
Piemonte
Morsasco
9
AL
Piemonte
Ne
8
GE
Liguria
Neirone
20
GE
Liguria
Novi Ligure
15
AL
Piemonte
Orsara Bormida
8
AL
Piemonte
Ovada
29
AL
Piemonte
Pareto
3
AL
Piemonte
Parodi Ligure
3
AL
Piemonte
Pasturana
1
AL
Piemonte
Piana Crixia
9
SV
Liguria
Pieve Ligure
1
GE
Liguria
Ponti
9
AL
Piemonte
Pontinvrea
2
SV
Liguria
Ponzone
44
AL
Piemonte
Pozzol Groppo
2
AL
Piemonte
Prasco
7
AL
Piemonte
Predosa
4
AL
Piemonte
Propata
10
GE
Liguria
Quaranti
4
AT
Piemonte
Rapallo
24
GE
Liguria
Recco
12
GE
Liguria
Rezzoaglio
8
GE
Liguria
Rivalta Bormida
2
AL
Piemonte
Rocca Grimalda
18
AL
Piemonte
Roccaforte Ligure
4
AL
Piemonte
Rocchetta di Vara
13
SP
Liguria
Rocchetta Ligure
3
AL
Piemonte
Ronco Scrivia
10
GE
Liguria
Rondanina
5
GE
Liguria
Rossiglione
40
GE
Liguria
Rovegno
54
GE
Liguria
San Colombano Certenoli
8
GE
Liguria
San Cristoforo
2
AL
Piemonte
San Sebastiano Curone
3
AL
Piemonte
Sant'Agata Fossili
11
AL
Piemonte
Sant'Olcese
16
GE
Liguria
Santa Margherita Ligure
3
GE
Liguria
Santo Stefano d'Aveto
7
GE
Liguria
Sardigliano
8
AL
Piemonte
Sarezzano
3
AL
Piemonte
Sassello
78
SV
Liguria
Savignone
14
GE
Liguria
Savona
20
SV
Liguria
Serra Riccò
39
GE
Liguria
Serravalle Scrivia
3
AL
Piemonte
Sesta Godano
10
SP
Liguria
Sestri Levante
7
GE
Liguria
Silvano d'Orba
8
AL
Piemonte
Sori
4
GE
Liguria
Spigno Monferrato
13
AL
Piemonte
Stazzano
7
AL
Piemonte
Stella
11
SV
Liguria
Strevi
7
AL
Piemonte
Tagliolo Monferrato
6
AL
Piemonte
Tassarolo
7
AL
Piemonte
Terzo
3
AL
Piemonte
Tiglieto
5
GE
Liguria
Torriglia
37
GE
Liguria
Tortona
6
AL
Piemonte
Trecate
13
NO
Piemonte
Tribogna
2
GE
Liguria
Trisobbio
3
AL
Piemonte
Urbe
14
SV
Liguria
Uscio
44
GE
Liguria
Valbrevenna
2
GE
Liguria
Varazze
35
SV
Liguria
Varese Ligure
16
SP
Liguria
Vignole Borbera
5
AL
Piemonte
Viguzzolo
2
AL
Piemonte
Villaromagnano
1
AL
Piemonte
Visone
7
AL
Piemonte
Vobbia
9
GE
Liguria
Voltaggio
9
AL
Piemonte
Zignago
9
SP
Liguria
Zoagli
10
GE
Liguria
*nei dati statistici, nella tabella riassuntiva e nella mappa allegata viene attribuito ad Albenga il cinghiale positivo di indubbia provenienza ritrovato spiaggiato in quel territorio comunale.
I focolai in allevamenti suinicoli per Comune al 24 maggio 2026
Comune
N° Focolai
Provincia
Regione
Casalvolone
1
NO
Piemonte
Castellazzo Novarese
1
NO
Piemonte
Frassineto Po
1
AL
Piemonte
Lignana
1
VC
Piemonte
Montechiaro d'Acqui
1
AL
Piemonte
Novara
1
NO
Piemonte
San Pietro Mosezzo
1
NO
Piemonte
Trecate
2
NO
Piemonte
Vinzaglio
1
NO
Piemonte