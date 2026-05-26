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Agricoltura | 26 maggio 2026, 13:00

Controlli per la Psa: tre positività tra i cinghiali in Piemonte, nove in Liguria

Stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.

Controlli per la Psa: tre positività tra i cinghiali in Piemonte, nove in Liguria

In Piemonte sono state osservate tre nuove positività sui cinghiali tutte in provincia di Alessandria: due a Monastero Bormida (primi casi), una a Ponti (nove). Il totale in regione sale a 813 positivi.

In Liguria sono state riscontrate nove nuove positività sui cinghiali: otto in provincia di Genova, una a Cogorno (primo caso), tre a Genova (291), una a Rapallo (24), una a San Colombano Certenoli (otto), due a Zoagli (dieci); una in provincia della Spezia a Deiva Marina (nove). Il totale in regione sale a 1.310 casi.

 Con i casi di Cogorno e Monastero Bormida , il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana sale a quota 199.

 Le positività sui cinghiali per Comune al 24 maggio 2026

Comune

N° positività

Provincia

Regione

Acqui Terme

11

AL

Piemonte

Albenga*

1

SV

Liguria

Albera Ligure

8

AL

Piemonte

Albisola Superiore

11

SV

Liguria

Albissola Marina

11

SV

Liguria

Alessandria

1

AL

Piemonte

Alice Bel Colle

7

AL

Piemonte

Arenzano

5

GE

Liguria

Arquata Scrivia

23

AL

Piemonte

Avegno

3

GE

Liguria

Avolasca

4

AL

Piemonte

Bargagli

22

GE

Liguria

Basaluzzo

1

AL

Piemonte

Belforte Monferrato

1

AL

Piemonte

Bergamasco

1

AL

Piemonte

Bergeggi

2

SV

Liguria

Beverino

1

SP

Liguria

Bistagno

1

AL

Piemonte

Bogliasco

2

GE

Liguria

Bolano

1

SP

Liguria

Borghetto di Borbera

16

AL

Piemonte

Borzonasca

36

GE

Liguria

Bosio

4

AL

Piemonte

Brignano Frascata

7

AL

Piemonte

Brugnato

1

SP

Liguria

Bruno

1

AT

Piemonte

Bubbio

2

AT

Piemonte

Busalla

17

GE

Liguria

Cabella Ligure

7

AL

Piemonte

Cairo Montenotte

8

SV

Liguria

Calamandrana

3

AT

Piemonte

Calice al Cornoviglio

2

SP

Liguria

Campo Ligure

15

GE

Liguria

Campomorone

6

GE

Liguria

Cantalupo Ligure

1

AL

Piemonte

Capriata d'Orba 

6

AL

Piemonte

Carasco

4

GE

Liguria

Carentino

1

AL

Piemonte

Carezzano

3

AL

Piemonte

Carpeneto

15

AL

Piemonte

Carrega Ligure

18

AL

Piemonte

Carro

1

SP

Liguria

Carrosio

1

AL

Piemonte

Cartosio

9

AL

Piemonte

Casale Monferrato

1

AL

Piemonte

Casaleggio Boiro

3

AL

Piemonte

Casasco

5

AL

Piemonte

Casella

8

GE

Liguria

Cassano Spinola

8

AL

Piemonte

Cassine

10

AL

Piemonte

Cassinelle

25

AL

Piemonte

Castel Rocchero

5

AT

Piemonte

Castellania Coppi

3

AL

Piemonte

Castelletto d'Orba

8

AL

Piemonte

Castelletto Molina

1

AT

Piemonte

Castelnuovo Belbo

1

AT

Piemonte

Castiglione Chiavarese

10

GE

Liguria

Cavatore

8

AL

Piemonte

Ceranesi

4

GE

Liguria

Cerano

51

NO

Piemonte

Chiavari

2

GE

Liguria

Cicagna

4

GE

Liguria

Cogoleto

1

GE

Liguria

Cogorno

1

GE

Liguria

Costa Vescovato

1

AL

Piemonte

Cremolino

3

AL

Piemonte

Crocefieschi

2

GE

Liguria

Davagna

22

GE

Liguria

Dego

7

SV

Liguria

Deiva Marina

9

SP

Liguria

Denice

3

AL

Piemonte

Dernice

6

AL

Piemonte

Fabbrica Curone

10

AL

Piemonte

Fascia

8

GE

Liguria

Favale di Malvaro

2

GE

Liguria

Fontanigorda

23

GE

Liguria

Fraconalto

2

AL

Piemonte

Francavilla Bisio

8

AL

Piemonte

Frascaro

1

AL

Piemonte

Garbagna

8

AL

Piemonte

Gavi

11

AL

Piemonte

Genova

291

GE

Liguria

Giusvalla

11

SV

Liguria

Gorreto

9

GE

Liguria

Gremiasco

5

AL

Piemonte

Grognardo

27

AL

Piemonte

Grondona

25

AL

Piemonte

Isola del Cantone

18

GE

Liguria

Isola Sant'Antonio

2

AL

Piemonte

Lavagna

2

GE

Liguria

Leivi

1

GE

Liguria

Lerma

9

AL

Piemonte

Lorsica

4

GE

Liguria

Lumarzo

24

GE

Liguria

Maissana

4

SP

Liguria

Malvicino

3

AL

Piemonte

Masone

2

GE

Liguria

Melazzo

8

AL

Piemonte

Mezzanego

5

GE

Liguria

Mignanego

16

GE

Liguria

Mioglia

12

SV

Liguria

Moconesi

8

GE

Liguria

Molare

21

AL

Piemonte

Mombaruzzo

5

AT

Piemonte

Momperone

1

AL

Piemonte

Monastero Bormida

2

AL

Piemonte

Moneglia

1

GE

Liguria

Mongiardino Ligure

7

AL

Piemonte

Monleale

3

AL

Piemonte

Montacuto

11

AL

Piemonte

Montaldeo

4

AL

Piemonte

Montaldo Bormida

13

AL

Piemonte

Montebruno

11

GE

Liguria

Montoggio

23

GE

Liguria

Morbello

40

AL

Piemonte

Mornese

1

AL

Piemonte

Morsasco

9

AL

Piemonte

Ne

8

GE

Liguria

Neirone

20

GE

Liguria

Novi Ligure

15

AL

Piemonte

Orsara Bormida

8

AL

Piemonte

Ovada

29

AL

Piemonte

Pareto

3

AL

Piemonte

Parodi Ligure

3

AL

Piemonte

Pasturana

1

AL

Piemonte

Piana Crixia

9

SV

Liguria

Pieve Ligure

1

GE

Liguria

Ponti

9

AL

Piemonte

Pontinvrea

2

SV

Liguria

Ponzone

44

AL

Piemonte

Pozzol Groppo

2

AL

Piemonte

Prasco

7

AL

Piemonte

Predosa

4

AL

Piemonte

Propata

10

GE

Liguria

Quaranti

4

AT

Piemonte

Rapallo

24

GE

Liguria

Recco

12

GE

Liguria

Rezzoaglio

8

GE

Liguria

Rivalta Bormida

2

AL

Piemonte

Rocca Grimalda

18

AL

Piemonte

Roccaforte Ligure

4

AL

Piemonte

Rocchetta di Vara

13

SP

Liguria

Rocchetta Ligure

3

AL

Piemonte

Ronco Scrivia

10

GE

Liguria

Rondanina

5

GE

Liguria

Rossiglione

40

GE

Liguria

Rovegno

54

GE

Liguria

San Colombano Certenoli

8

GE

Liguria

San Cristoforo

2

AL

Piemonte

San Sebastiano Curone

3

AL

Piemonte

Sant'Agata Fossili

11

AL

Piemonte

Sant'Olcese

16

GE

Liguria

Santa Margherita Ligure

3

GE

Liguria

Santo Stefano d'Aveto

7

GE

Liguria

Sardigliano

8

AL

Piemonte

Sarezzano

3

AL

Piemonte

Sassello

78

SV

Liguria

Savignone

14

GE

Liguria

Savona

20

SV

Liguria

Serra Riccò

39

GE

Liguria

Serravalle Scrivia

3

AL

Piemonte

Sesta Godano

10

SP

Liguria

Sestri Levante

7

GE

Liguria

Silvano d'Orba

8

AL

Piemonte

Sori

4

GE

Liguria

Spigno Monferrato

13

AL

Piemonte

Stazzano

7

AL

Piemonte

Stella

11

SV

Liguria

Strevi

7

AL

Piemonte

Tagliolo Monferrato

6

AL

Piemonte

Tassarolo

7

AL

Piemonte

Terzo

3

AL

Piemonte

Tiglieto

5

GE

Liguria

Torriglia

37

GE

Liguria

Tortona

6

AL

Piemonte

Trecate

13

NO

Piemonte

Tribogna

2

GE

Liguria

Trisobbio

3

AL

Piemonte

Urbe

14

SV

Liguria

Uscio

44

GE

Liguria

Valbrevenna

2

GE

Liguria

Varazze

35

SV

Liguria

Varese Ligure

16

SP

Liguria

Vignole Borbera

5

AL

Piemonte

Viguzzolo

2

AL

Piemonte

Villaromagnano

1

AL

Piemonte

Visone

7

AL

Piemonte

Vobbia

9

GE

Liguria

Voltaggio

9

AL

Piemonte

Zignago

9

SP

Liguria

Zoagli

10

GE

Liguria

*nei dati statistici, nella tabella riassuntiva e nella mappa allegata viene attribuito ad Albenga il cinghiale positivo di indubbia provenienza ritrovato spiaggiato in quel territorio comunale.

I focolai in allevamenti suinicoli per Comune al 24 maggio 2026

Comune

N° Focolai

Provincia

Regione

Casalvolone

1

NO

Piemonte

Castellazzo Novarese

1

NO

Piemonte

Frassineto Po

1

AL

Piemonte

Lignana

1

VC

Piemonte

Montechiaro d'Acqui

1

AL

Piemonte

Novara

1

NO

Piemonte

San Pietro Mosezzo

1

NO

Piemonte

Trecate

2

NO

Piemonte

Vinzaglio

1

NO

Piemonte

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