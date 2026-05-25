Piazza Coldiretti, a Cuneo i bambini scoprono il cibo vero con i laboratori didattici

Laboratori pratici, attività manuali ed esperienze pensate per far scoprire ai bambini da dove nasce il cibo che arriva ogni giorno sulle tavole. Nell’ambito di Piazza Coldiretti, in programma dal 5 al 7 giugno in Piazza Galimberti a Cuneo, Campagna Amica Il Mercato propone il sabato e la domenica un programma di laboratori didattici dedicati ai bambini dai 5 ai 10 anni, con percorsi legati agli alimenti, alla natura e al lavoro agricolo.

Nell’area dedicata all’offerta didattica, i bambini potranno partecipare ad attività pensate per imparare facendo. Si partirà dal percorso che porta dal chicco al pane e dai cereali alla farina, con esperienze legate ai cinque sensi e alla manualità. Il programma toccherà poi il mondo del latte, dalla preparazione del formaggio a quella del burro, per mostrare in modo semplice alcune trasformazioni alla base dell’alimentazione quotidiana.

Spazio anche alla natura e alla biodiversità, con attività dedicate ai fiori, agli insetti impollinatori, alle api e al miele, per raccontare il legame tra ambiente, agricoltura e cibo. I laboratori affronteranno inoltre il tema della stagionalità e dei cicli naturali, insieme ad attività più legate alla cucina, come la preparazione della pasta frolla.

In entrambe le giornate sarà possibile assistere anche alla mungitura, prevista alle 10 del mattino e alle 18, un momento pensato per avvicinare famiglie e bambini alla vita in fattoria e al lavoro quotidiano degli allevatori.

“Attraverso i laboratori didattici, dedicati al pane, al latte, al miele e alla stagionalità, i bambini potranno conoscere il lavoro degli agricoltori, il valore della biodiversità e l’importanza di un rapporto più consapevole con ciò che mangiamo”, dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.

“Piazza Coldiretti sarà anche questo, un luogo aperto alle famiglie, dove imparare divertendosi e riscoprire il legame tra città e campagna – aggiunge Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo –. Portiamo un’agricoltura vicina alle persone, capace di parlare anche ai più piccoli attraverso esperienze dirette, manuali e coinvolgenti”.

Per iscriversi ai laboratori didattici: https://drive.google.com/file/d/18Y268X_gm2sKFEyrWfghE41fJ1_PoTK8/view

Le iniziative, sono realizzate nell’ambito del progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027 - Intervento SRG07.1