Bra, le Sorelle Clarisse invitano all’adorazione eucaristica presso la chiesa del Monastero

Un po’ di tempo caratterizzato da un “assordante” silenzio durante l’adorazione dove ognuno, a tu per tu con Gesù, può riflettere e mettere nelle sue mani desideri, sogni, delusioni, speranze, sofferenze e vuoti.

In questo senso, le Sorelle Clarisse di Bra offrono la possibilità di gustare briciole di spiritualità per sostenere la vita di fede, che sempre deve essere coltivata e curata. L’invito è quello di condividere gli appuntamenti dell’adorazione eucaristica presso la chiesa del Monastero (viale Madonna dei Fiori, 3), un luogo ameno che offre ampio spazio (e tempo) per vivere momenti forti di incontro con la preghiera e la fraternità.

Dal lunedì al giovedì, dalle ore 8 fino alle ore 17, e la domenica, dalle ore 15.30 alle ore 18, sarà così possibile scoprire la bellezza ed i tesori racchiusi nella preghiera di adorazione, consacrando alla grazia divina la vita quotidiana e tutto ciò che l’accompagna.

Giovedì 4 giugno, inoltre, al termine della Messa delle ore 18 ci sarà l’adorazione guidata, come succede una volta al mese. Ogni sosta in questo tempio santo si svolge in un clima favorevole al silenzio e alla riflessione, è una piccola finestra che si apre sul mondo per contemplare l’orizzonte infinito della speranza.