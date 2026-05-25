Oltre 700 partecipanti a Revello per Spazzamondo

“Un paese unito per un comune più pulito”. È questo lo slogan che ha accompagnato l’edizione 2026 di Spazzamondo a Revello, trasformando la Giornata Mondiale dell’Ambiente in una grande mobilitazione collettiva che ha coinvolto oltre 700 partecipanti.

L’iniziativa, svoltasi sabato 23 maggio, ha visto la partecipazione di associazioni, volontari, famiglie, bambini e cittadini di tutte le età, uniti dall’obiettivo comune di prendersi cura del territorio. Presenti l’associazione Pescatori, Federcaccia, il Gruppo Storico De Reges, il baby parking Le Coccinelle, commercianti, artigiani, Confindustria, Protezione Civile comunale e Ana, oltre a tantissimi gruppi di amici e famiglie.

La pulizia ha interessato numerose aree del paese: dalle frazioni alle vie periferiche, dal centro storico alla collina, dagli impianti sportivi alle aree gioco e verdi, passando per l’alveo del fiume Po e le zone limitrofe, dalle ex colonie elioterapiche fino al tratto compreso tra il ponte di Martiniana e il ponte Po di Revello, senza dimenticare la Strada dei Boschi, la zona di San Massimo e l’area cimiteriale.

Per tutta la mattinata i volontari hanno percorso chilometri di territorio comunale raccogliendo rifiuti e restituendo decoro a molte zone del paese. Il bilancio finale parla di ben 130 sacchi di rifiuti raccolti.

Tra gli aspetti più significativi della giornata, la presenza di persone di tutte le età: dagli under 1 agli over 80, tutti impegnati fianco a fianco con entusiasmo e spirito di squadra. La manifestazione si è conclusa con fotografie ricordo, soddisfazione condivisa e la promessa di ripetere presto l’esperienza.

Nei prossimi giorni anche gli altri alunni dell’Istituto Comprensivo contribuiranno a completare la pulizia del borgo, proseguendo il lavoro avviato durante Spazzamondo.

L’amministrazione comunale ha espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato dedicando tempo ed energie al paese. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al luogotenente Patrizio Sau, comandante della caserma dei Carabinieri di Revello, per aver seguito le operazioni, oltre alla Fondazione CrCuneo, alla cooperativa Erica e al Consorzio Sea per il supporto organizzativo e logistico dell’iniziativa.

La giornata ha avuto anche un importante risvolto ambientale concreto. In occasione di Spazzamondo, infatti, le associazioni Federcaccia e Pescatori hanno effettuato un intervento di bonifica a valle del ponte delle Pianche, dove è stata rimossa una discarica abusiva risalente a diversi anni fa.

“L’operazione – dicono gli organizzatori - ha permesso di recuperare quintali di rifiuti di ogni genere, compresi materiali pericolosi come vetri e bidoni di latta arrugginiti, abbandonati da tempo nell’area. Un lavoro impegnativo che ha consentito di restituire sicurezza e decoro a una zona particolarmente delicata dal punto di vista ambientale. L’intervento rappresenta inoltre una concreta applicazione della convenzione siglata a inizio anno con il Comune di Revello, che individua nel monitoraggio del territorio e nel contrasto agli sversamenti abusivi uno degli obiettivi principali della collaborazione tra amministrazione comunale e associazioni locali”.



