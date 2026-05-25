Il mondo del volontariato della provincia piange Marta Garello: martedì i funerali a Cuneo

“Di Marta resterà quel sorriso colmo di bellezza e quella dolcezza negli occhi, il modo di guardare alla vita, nell’avere sempre e con tutti una grande umanità.”



Questo è soltanto io dei tantissimi e commossi ricordi dedicati a Marta Garello: il mondo del volontariato di Cuneo, Savigliano e Dronero, unitamente al paese di Vignolo dove viveva con il marito ed i figli, si stringe con grande vicinanza attorno ai suoi cari in questo momento di profondo dolore.



Di anni 41 ed originaria di Cuneo, Marta era arredatrice progettista nel settore dell’arredamento. Da anni volontaria della “Passeggiata per la Vita” appuntamento ormai fisso a Dronero che unisce migliaia di persone nel segno della solidarietà e dell’aiuto concreto a sostegno delle associazioni AIL di Cuneo e Il Fiore della Vita di Savigliano, ha purtroppo dovuto affrontare lei stessa la malattia.



Compagna e mamma amorevole, quel suo tempo preferito portava i nomi di Enrico e dei piccoli Arianna e Stefano, un tempo colmo d’amore che per tutti i giorni a venire li unirà forte ancora. E Marta rimarrà anche per sempre nel cuore della mamma Maura, del fratello Giacomo con Linda, dei suoceri Fausto e Valeria, di tutti i parenti.



I funerali, provenienti dall'ospedale Carle di Confreria, avranno luogo nella Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù in Cuneo domani, martedì 26 maggio, alle 15:30.