Ad Alba il Forum Giovani guarda oltre il torneo delle scuole: “Lo sport è stato un modo per creare relazioni”

Più che la vittoria finale dell’Istituto Einaudi, a restare impressa al Forum Giovani di Alba è stata l’atmosfera che si è creata attorno al torneo scolastico di calcio organizzato nelle scorse settimane insieme all’Assessorato allo Sport e all’Assessorato alle Politiche giovanili.

Per alcuni pomeriggi il campo dell’Albese 1917 si è trasformato in un punto di ritrovo per decine di ragazzi provenienti da scuole diverse, tra partite, tifo, amicizie e momenti di condivisione che, secondo il presidente Filippo Currado, rappresentano il vero risultato raggiunto dall’iniziativa.

“Quando si parla di sport, il risultato è sempre una vittoria collettiva”, osserva Currado. “Il dato più bello è stato vedere tanti ragazzi stare insieme, divertirsi e vivere un’esperienza comune”.

Al torneo hanno partecipato gli istituti Da Vinci, Govone-Gallizio, Cocito, Apro ed Einaudi, con una partecipazione che ha superato le aspettative degli organizzatori.

“Ci ha colpito soprattutto la risposta spontanea”, racconta il presidente del Forum. “C’era tanto pubblico, entusiasmo e voglia di esserci. Questo ci ha confermato che i giovani hanno bisogno di occasioni reali di incontro e aggregazione”.

Dietro l’apparente semplicità del torneo, però, c’è stato un lungo lavoro organizzativo che ha coinvolto scuole, uffici comunali e associazioni sportive.

Un impegno importante anche dal punto di vista economico e logistico, affrontato dal Forum Giovani con l’idea di costruire qualcosa che potesse lasciare una traccia stabile nel rapporto con i ragazzi della città.

“Organizzare un torneo sembrava una cosa semplice, ma in realtà ha richiesto molto lavoro e coordinamento”, spiega Currado. “Per questo il fatto che i ragazzi abbiano risposto così positivamente ci ha dato grande soddisfazione”.

Proprio da questa esperienza il Forum vuole ora ripartire per sviluppare nuove attività, molte delle quali avranno ancora come punto centrale il mondo scolastico.

Tra i progetti destinati a proseguire c’è “Sicuri in strada”, il percorso dedicato ai temi della sicurezza e della cittadinanza attiva che il Forum considera una delle iniziative più riuscite di questo primo anno di attività.

“Vorremmo coinvolgere ancora di più le scuole il prossimo anno”, racconta Currado. “Sono i luoghi in cui i giovani si incontrano maggiormente e da lì può nascere una partecipazione più ampia”.

Parallelamente continua anche il lavoro sul nuovo regolamento del Forum Giovani, già discusso in Commissione consiliare e destinato a tornare all’esame dell’assemblea dopo alcune osservazioni emerse nel confronto politico.

“L’obiettivo è rendere il regolamento più funzionale e più adatto alle esigenze attuali del Forum”, spiega Currado. “Quello esistente era ormai piuttosto datato e poco pratico sotto diversi aspetti”.

Nel ragionamento del presidente ritorna spesso anche un tema più ampio: la difficoltà contemporanea nel riuscire a coinvolgere davvero i giovani.

“A volte basta poco per creare interesse, ma non è semplice capire quali siano oggi i linguaggi e gli strumenti più efficaci”, osserva. “Ci sono iniziative che magari all’inizio sembrano coinvolgere poche persone, ma che poi continuano a generare attenzione anche successivamente”.

Il torneo scolastico, in questo senso, viene letto dal Forum non come un episodio isolato, ma come uno dei primi tentativi concreti di costruire una rete di relazioni tra ragazzi, scuole e città.

Alla premiazione finale erano presenti l’assessore allo Sport Davide Tibaldi, l’assessora al Protagonismo giovanile Lucia Vignolo, il consigliere comunale Riccardo Spolaore, il presidente del Forum Filippo Currado e il portavoce della Commissione Sport e Inclusione Eugenio Furnari.

Currado ha voluto ringraziare la macchina operativa vera e propria, la Commissione Sport, per il lavoro e l'energia profusa. "Un grazie doveroso va a Eugenio Furnari, Margherita Vignolo, Elia Dolci, Rossana Loisi, Lorenzo Prandi, Lorenzo Gabutti e Mamadou Dieye"