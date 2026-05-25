A Fossano cerimonia in grande stile per il conferimento della cittadinanza onoraria alla Guardia di Finanza [FOTO e VIDEO]

La Guardia di Finanza ha ufficialmente acquisito la cittadinanza onoraria di Fossano.

Il sindaco Dario Tallone, la presidente del Consiglio Comunale Simona Giaccardi, insieme a tutti i componenti di Giunta e Amministrazione, al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, della Provincia Luca Robaldo e a tutti i vertici delle attività produttive e industriali e autorità varie, hanno presenziato alla prestigiosa cerimonia di consegna dell’importante riconoscimento in piazza Castello di fronte al Castello degli Acaja, dal quale il Soccorso Alpino delle Fiamme Gialle si è calato da una delle sue torri per distendere un’enorme bandiera tricolore, accompagnato dall’Inno di Mameli. Tra i presenti anche don Denys Revello e gli artisti della Fondazione Fossano musica protagonisti di intermezzi musicali durante l’appuntamento.

Le dichiarazioni a margine dell'evento (GUARDA IL VIDEO)

“La Guardia di Finanza è molto importante, soprattutto per tutto il mondo dell’attività produttiva. Previene o condanna i trasgressori che potrebbero danneggiare oltre lo Stato, anche i suoi colleghi. – ha affermato Tallone a margine dell’evento pubblico - La cittadinanza oggi ha risposto molto bene, ringrazio per la presenza il generale di Divisione del Piemonte e della Valle d’Aosta Giovanni Avitabile, Alberto Cirio, Luca Robaldo e tutti i rappresentanti produttivi e industriali. In più ringrazio tutte le associazioni di categoria, a partire da Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, tutte le associazioni del mondo agricolo, tutti i labari (Alpini, Associazione Nazionale Carabinieri e Carabinieri in Congedo, Associazione Nazionale Granatieri, Protezione Civile, Croce Bianca Fossano, Ausiliari di Vigilanza, Scorte Tecniche Monviso, Vigili del Fuoco, la delegazione cuneese dell’Associazione Nazionale Insignite Onorificenze Cavalleresche) e l’Anfi (Associazione nazionale finanzieri d’Italia), con la loro sede inaugurata mesi fa qui vicino al Castello, alla Porta di San Martino. Un grazie particolare anche al Corpo d’Armata d’adozione, in particolare al generale Lopez e Maggiore”.

"La Guardia di Finanza rappresenta un pilastro fondamentale della nostra sicurezza, intesa nella sua accezione più ampia e moderna. – ha ancora esposto il sindaco durante la cerimonia pubblica – Non solo pensa alla tutela dell’ordine pubblico nelle nostre strade, ma alla sicurezza economica e finanziaria. Senza legalità economica non possono esserci vera libertà, benessere e una crescita sociale armonica. Il lavoro quotidiano dei finanzieri tutela i cittadini onesti, le famiglie che faticano e le tantissime imprese sane del nostro territorio. I vostro ruolo più prezioso, e voglio sottolinearlo con forza, è quello della prevenzione - ha aggiunto, rivolto ai finanzieri -. La vostra presenza è una garanzia.

“Desidero esprimere la mia profonda gratitudine vera e sincera agli uomini e alle donne della Guardia di Finanza, al generale Avitabile e a tutti i quali indossano una divisa, garantendo la nostra libertà attraverso le regole della Costituzione, che con garbo e cuore riescono a far rispettare ogni giorno. – ha commentato il presidente della Regione Cirio - Dobbiamo tanto alla Guardia di Finanza, specialmente in questi momenti in cui il Pnrr e le tante risorse in Europa diventano anche un’occasione e un’opportunità per la malavita e i malintenzionati. Solo lavorando con la GF al fianco possiamo stare tranquilli e sereni. Il denaro pubblico è sacro e deriva dal sacrificio di tutti i giorni dei cittadini e delle cittadine e quindi ci vogliono legalità e rispetto. Grazie anche ai familiari dei finanzieri, anche a voi siamo grati e vi vogliamo bene”.

“Sono molto orgoglioso di questo riconoscimento perché attesta la vicinanza di Fossano a livello comunitario e la considerazione che la cittadinanza ha verso quello che svolgiamo. - ha concluso il generale della GdF Avitabile - Noi siamo al servizio dei cittadini e il nostro lavoro è svolto per tutelare le persone che si comportano nella legalità. La nostra funzione è quindi di controllare che tutti facciano quello che è di loro competenza e garantire libertà, sicurezza e giustizia”.