Piasco promuove “Bike to School”: tre giorni in bicicletta aspettando il Giro d’Italia Women

Dal 3 al 5 giugno il Comune di Piasco propone l’iniziativa “Bike to School – Aspettando il Giro d’Italia Women”, un progetto dedicato ai bambini e alle famiglie con l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta nel tragitto casa-scuola, educare alla mobilità sostenibile e vivere il paese in modo più sicuro, sano e partecipato.

Per tre giorni gli alunni saranno invitati a raggiungere la scuola in bicicletta, trasformando un semplice spostamento quotidiano in un’esperienza educativa e di condivisione. Andare a scuola pedalando rappresenta infatti una scelta positiva sotto molti aspetti: aiuta i bambini a sviluppare autonomia e senso di responsabilità, favorisce il movimento quotidiano e il benessere fisico, contribuisce alla socializzazione e permette di vivere gli spazi del paese in maniera più consapevole.

Allo stesso tempo, iniziative di questo tipo contribuiscono a ridurre il traffico davanti alle scuole, migliorare la qualità dell’aria e rendere il centro abitato più vivibile e a misura di famiglia, promuovendo uno stile di vita più sostenibile e attento all’ambiente.

L’iniziativa assume inoltre un significato particolarmente sentito per la comunità piaschese. In questi giorni il paese è stato infatti profondamente colpito dalla tragica scomparsa di Beppe Olivero, avvenuta durante una gara ciclistica. Persona conosciuta e stimata, Olivero era legato al mondo della bicicletta, che ha sempre vissuto con grande passione, ma anche alla scuola, dove per anni ha svolto il ruolo di bidello con dedizione, disponibilità e umanità.

L’amministrazione comunale desidera sottolineare: “Il Bike to School può diventare anche un modo semplice ma sincero per ricordarlo, attraverso i bambini, le biciclette, la gioia dello stare insieme e quei valori di comunità che Beppe Olivero ha sempre incarnato.

Durante la settimana i partecipanti potranno utilizzare un ‘ciclopassaporto’, raccogliendo un timbro per ogni tragitto effettuato in bicicletta verso la scuola. Un piccolo gioco educativo pensato per incentivare la partecipazione e rendere ancora più coinvolgente l’esperienza”.

La manifestazione si concluderà venerdì 5 giugno con una serata finale in piazza, a partire dalle 17, aperta a tutti e gratuita. In programma una gimkana ciclistica organizzata dalla Esperia, dedicata ai bambini e ai ragazzi. Nel corso della serata saranno inoltre premiati i partecipanti che avranno completato il proprio ciclopassaporto.