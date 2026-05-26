Il cebano Alessio Cavallo lancia “Vola”: il nuovo singolo tra emozione e rinascita

Si intitola “Vola” il nuovo singolo di Alessio Cavallo, disponibile dal 22 maggio sulle principali piattaforme digitali. Un brano che segna un nuovo capitolo nel percorso artistico del cantautore cebano, capace di fondere atmosfere leggere e melodie estive con un contenuto emotivo forte e universale.

Originario di Ceva e residente da tempo a Laigueglia, Cavallo continua a costruire una carriera musicale in crescita, mantenendo saldo il legame con il territorio d’origine. “Vola” racconta il desiderio di libertà e la capacità di rialzarsi dopo momenti difficili, attraverso immagini semplici ma evocative, come quella del gabbiano che si libra leggero nel cielo.

Il brano porta la firma degli autori Damiano Trambaioli, Massimo Spinetti e Massimo Bozzano, consolidando una collaborazione artistica ormai rodata, in particolare con Spinetti, al fianco del cantautore sin dal 2020. Da allora il percorso musicale di Cavallo si è arricchito di numerosi singoli, fino all’album “Più Forte di Te”, pubblicato nell’ottobre 2024, lavoro intimo e coraggioso in cui l’artista ha raccontato esperienze personali dolorose trasformandole in musica.

Negli anni, Alessio Cavallo ha saputo conquistare il pubblico con autenticità e sensibilità, superando i 500 mila ascolti su Spotify e portando la propria musica anche dal vivo tra serate, eventi e iniziative benefiche. Forte anche il suo impegno sociale, in particolare a sostegno della Croce Bianca di Ceva, a cui ha dedicato brani e concerti solidali.

“Vola” si inserisce così in un percorso artistico e umano coerente, fatto di emozioni reali e volontà di condivisione. E guarda già al futuro: all’orizzonte potrebbe esserci un nuovo album, segno di una crescita costante e di una collaborazione sempre più solida con il team di autori.

Una canzone che non è solo un singolo estivo, ma un invito a trovare la forza di andare avanti, trasformando le difficoltà in slancio verso nuove possibilità.