Mondovì: prosegue il tour di “ParalleleBipedi a Qonforto

Prosegue il viaggio di “ParalleleBipedi a Qonforto”, il progetto sociale promosso dall'Associazione Bocce Quadre di Mondovì che fino alla fine del 2026 porterà momenti di gioco, incontro e creatività nelle Case di riposo, Centri diurni, strutture ed associazioni che operano nell'ambito della fragilità.

Nato dall'idea di utilizzare la boccia quadra come strumento di inclusione, il progetto - sostenuto dalla BCC Alpi Marittime, dalle Amministrazioni locali, dal CSSM, dall'Associazione cuneese Case di Riposo e domiciliarità e da numerosi partner territoriali - crea occasioni di socializzazione attraverso attività accessibili a tutti: accanto alle partite di bocce quadre trovano spazio laboratori artistici, momenti di racconto e confronto, iniziative capaci di coinvolgere ospiti, operatori, familiari e comunità locali.

Al termine di ogni incontro viene donato un kit di bocce quadre, affinché l'attività possa continuare durante l'anno come occasione quotidiana di coinvolgimento e relazione. Nei giorni scorsi il progetto ha fatto tappa a Cervere, Farigliano, Dogliani e Cuneo: dopo la partecipazione dell'Associazione Bocce Quadre al Festival della TV di Dogliani (dal 29 al 31 maggio), l'avventura riprende il 3 giugno nei Centri Diurni di Mondovì, si prosegue poi il 5 giugno alla Casa di Riposo di Ceva, il 9 giugno a San Damiano Macra, il 10 giugno a Bastia Mondovì, il 12 giugno a Rocca de' Baldi, il 16 giugno a San Michele Mondovì, il 20 giugno a Dogliani.

“Ogni tappa di ParalleleBipedi a Qonforto conferma come il gioco possa diventare un linguaggio universale capace di unire generazioni ed esperienze diverse – commentanto dall'Associazione Bocce Quadre -. Con ParalleleBipedi a Qonforto vogliamo continuare a portare leggerezza, partecipazione e sorrisi nei luoghi dove anche un piccolo momento di condivisione può fare la differenza».

Info: Associazione Bocce quadre – boccequadremondovi@gmail.com – www.boccequadre.it