Grande successo per il Salone del Libro per Ragazzi di Bra

E’ stato un grande successo di pubblico e partecipazione la 26ª edizione del Salone del Libro per Ragazzi di Bra, che dal 20 al 24 maggio ha trasformato il Movicentro nel quartier generale della letteratura, della creatività e dell’investigazione, sul fil rouge del tema a "Come un Detective, omaggio ad Agatha Christie".

I numeri del Salone: boom di presenze tra scuole e famiglie

Il richiamo della grande mostra mercato (allestita con oltre 15.000 titoli in collaborazione con le due librerie cittadine) e il ricco calendario di appuntamenti hanno fatto registrare un'affluenza straordinaria. Oltre 1200 i bambini che ogni giorno hanno affollato l’evento durante la settimana partecipando, nei primi tre giorni di manifestazione, ai 40 laboratori programmati giornalmente (tutti sold out), accogliendo centinaia di studenti provenienti da tutto il territorio. Anche il fine settimana dedicato alle famiglie ha portato al Movicentro e nei luoghi della cultura braidese (palazzo Mathis, Musei del Giocattolo e di Palazzo Traversa, Biblioteca, Centro polifunzionale Arpino..) migliaia di visitatori, tra grandi e piccini, che hanno partecipato con entusiasmo alle iniziative correlate organizzate in occasione dell’evento. Apprezzate anche le proposte inedite di questa edizione, pensate per stimolare l'ingegno e la condivisione, come lo spettacolo serale a tema giallo "Delitto in diretta" e il gioco collettivo di chiusura "Il Quizzone", a cura di Espansione Ludica.

E’ stato un Salone di cultura, solidarietà e futuro, caratterizzato da un momento di profondo valore civile, con la consegna del Premio Beppe Manassero all’artista e arteterapeuta palestinese Mohammed Timraz (ideatore della Tenda e della mostra Heart of Gaza). L'appuntamento è al prossimo anno per una nuova, entusiasmante pagina di cultura per giovani appassionati lettori.