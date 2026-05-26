Svelati a Vicoforte i vincitori del concorso di poesie in lingue naturali

Domenica 24 maggio a Vicoforte, nella Sala Polifunzionale si è svolta la cerimonia di premiazione dell’annuale edizione del Concorso di poesie in lingue naturali: piemontese, provenzale, Kyè, franco-provenzale, novarese, walser e varianti liguri.

Le poesie sono raccolte in una pubblicazione dal titolo “Magg: feuj ëd vers e reuse 2026” che va ad arricchire le pubblicazioni degli anni precedenti.

I poeti che hanno inviato le loro liriche o brevi racconti in prosa sono trentotto residenti in diverse località del Piemonte e Valle d’Aosta, oltre a cinque autori di prosa in lingua piemontese

Dopo i saluti del Presidente dell’Associazione Culturale Monregalese Gian Pietro Gasco, che ha anche ringraziato per la presenza il Vice Sindaco di San Michele Mondovì Andrea Avagnina e l’Assessora alla Cultura di Borgo San Dalmazzo Michela Galvagno, è intervenuto il poeta Remigio Bertolino. Prima di presentare le poesie scritte appositamente per il Concorso, Bertolino ha ricordato il poeta Giuseppe Rosso, noto come “Bep Rous”, voce poetica e cultore di storia locale della Valle Stura e già Sindaco di Borgo San Dalmazzo, deceduto nel 1995.

A seguire Elisa Revelli Tomatis, carrucese d’origine, affezionata partecipante al Concorso e vincitrice di numerosi premi, ha presentato la sua ultima pubblicazione “La Lordin-a dël silensi” con la prefazione di Antonello Borra.

È quindi intervenuto l’instancabile organizzatore Romolo Garavagno per presentare i tanti poeti presenti che durante la cerimonia hanno letto alcune delle poesie presentate.

Un’apposita giuria interna, senza stilare classifiche, ha riconosciuto meritevoli di menzione le liriche dei seguenti poeti:

Piemontese: ex aequo Bruno Massimino (Carrù) e Piero Tomatis (Vicoforte);

Provenzale: Lucia Abello (Dronero);

Kyè: Castagnino Maria Margherita (Frabosa Soprana)

Novarese: Balossini Annamaria (Novara)

Walser: Anna Maria Bacher (Formazza – Verbania/Cusio/Ossola);

Prosa: Pinuccia Gamba (Torino)

Il Concorso ha anche promosso la composizione in piemontese nella forma “haiku” (forma poetica di poche sillabe, di origine giapponese) e nove studenti dell’Istituto comprensivo di Carrù hanno avuto il loro riconoscimento.

Infine un ricordo particolare è andato a Lucia Vinai di Fontane (Frabosa Soprana) assidua partecipante e vincitrice in diverse edizioni del Concorso, recentemente scomparsa e che aveva ancora inviato una sua poesia per questa edizione.

La cerimonia di premiazione è stata arricchita dall’esposizione di suggestive fotografie di Paolo Leone di Cuneo che da anni si cimenta, con ottimi risultati, in scatti fotografici di diverse località della provincia, fra cui il Monregalese.

"Il Concorso - commenta il sindaco, Gian Pietro Gasco - è reso possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ed al sostegno della Provincia di Cuneo, della Camera di Commercio di Cuneo e della Banca Alpi Marittime che è doveroso ringraziare perché senza di loro sarebbe difficile proseguire questa particolare valorizzazione della cultura locale".