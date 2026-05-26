Affiliarsi a un'attività di franchising nella provincia di Cuneo: quali sono i settori più interessanti e come individuare il progetto ideale

I settori migliori per iniziare l'avventura con il piede giusto

A Cuneo e provincia sono attivi numerosi franchising. Tra negozi di abbigliamento e realtà dedite alla ristorazione, saloni incentrati nel beauty, servizi alla persona e franchising industriali, le opzioni a disposizione di chi desidera aprire con questa formula imprenditoriale non mancano.

Proposte valide in diversi settori: un esempio? L'abbigliamento per bambini

La lista dei franchising arrivati a conquistare una posizione di prestigio nel panorama attuale è piuttosto lunga. A farne parte sono alcuni negozi impegnati nella vendita di abbigliamento per bambini, che oggi godono di un buon successo di pubblico nel territorio italiano promuovendosi come valida opzione anche per i residenti nel cuneese. Chi punta al ruolo di franchisee, e nella sua vita quotidiana ama stare a contatto con i più piccoli, potrebbe trovare ampia soddisfazione (non solo dal punto di vista economico) scegliendo di approdare in tale comparto. Una volta individuato il locale il franchisor fornirà tutte le indicazioni necessarie per riuscire a creare un ambiente che appaia intimo, confortevole e familiare alle persone che decideranno di varcare la soglia d'ingresso.

Riparazione smartphone e tablet

Può capitare a chiunque di trovarsi improvvisamente a che fare con uno smartphone o un tablet malfunzionanti, o di lasciarsi sfuggire il cellulare dalle mani danneggiando il display. In questi e altri casi, un negozio specializzato nella riparazione di dispositivi di tutte le marche saprà apporre rimedio con la massima professionalità. Non stupisce, pertanto, constatare come siano aumentati i punti vendita in franchising. Per andare incontro alle molteplici esigenze della clientela diversi negozi hanno ampliato l'attività occupandosi di permuta, ritiro e vendita di articoli di telefonia e informatici (sia usati che ricondizionati). Frequenti sono anche la vendita di smartphone, tablet, PC, accessori e cover personalizzate. Alcuni negozi di riparazione in franchising offrono attività di ritiro e spedizione pacchi, invio di fax, fotocopie, ricariche telefoniche, servizi di pagamento bollettini e money transfer, vendita di cartucce e toner per stampanti, noleggio di queste ultime e fotosviluppo.

Pet-shop: al servizio degli animali

In Piemonte si sono diffusi network in franchising che hanno come protagonisti negozi specializzati in alimenti, prodotti e servizi per gli animali domestici. Si tratta di un settore in costante crescita che può vantare brand solidi, e dalla posizione consolidata nel mercato de pet-food e de pet-services, alle spalle. D'altro canto, cani e gatti sono presenti in tantissime case: assicurare loro buona salute e benessere quotidiano è divenuta un'esigenza indiscutibile. Gli store sono soliti offrire un'ampissima gamma di prodotti alimentari di ogni tipo, linee di antiparassitari, articoli per la cura dell'igiene e molto altro. Alcuni pet-shop aggiungono servizi di toelettatura, perfetti nel porre in risalto l'eleganza e la bellezza di animali, di razza e non che siano.

Hamburgeria specializzata negli smash burger

La ristorazione offre varie opportunità per dei futuri franchisee. A Cuneo e provincia potrebbe rivelarsi un'idea vincente un franchising che preveda la somministrazione al pubblico di smash burger realizzati con carne di altissima qualità. Il patty dell'hamburger "schiacciato" sulla piastra è una modalità di preparazione amata dagli appassionati di hamburger, in particolar modo da coloro alla ricerca di un panino succulento e al tempo stesso croccante. I franchisor si occupano della formazione del personale, alterando lezioni teoriche e pratiche con l'obiettivo di indirizzare i franchisee verso una preparazione corretta degli hamburger e una gestione ottimale delle altre attività.

Casa di riposo per anziani

Il calare delle nascite, e un'aspettativa di vita più alta, hanno inevitabilmente innalzato l'età media della popolazione italiana. Avviare in franchising una casa di riposo o un residence destinato a ospitare esponenti della terza età non può essere ritenuta un'idea campata in area. Dall'assistenza riabilitativa con fisioterapista all'assistenza infermieristica, dall'animazione alle attività ricreative, fino alla ginnastica, la cura dell'igiene della persona e la somministrazione pasti, le attività offerte dalle case di riposo in franchising sono volte ad assicurare una permanenza felice agli ospiti delle strutture.

Come individuare il franchising più adatto

Affiliarsi a un franchising significa decidere con la massima consapevolezza in che settore investire le proprie risorse finanziarie. Operare una scelta istintiva o affrettata rischierebbe di tramutarsi in un errore strategico. Per tale motivo è importante non limitarsi alle ricerche online o affidarsi ai consigli di amici o parenti. Meglio prendersi tutto il tempo necessario, ottenendo riscontri attendibili da fonti terze (purché supportati da dati e documentazione). Chi mira a intraprendere questa avventura dovrebbe anche valutare le proprie attitudini, decidere se avvalersi di collaboratori o soci ed essere consapevole del budget disponibile.

L'importanza del ruolo del franchisor

Altro punto focale per chiunque voglia aderire a un franchising è capire come intenderà muoversi il franchisor. Dovrebbe essere garantito un affiancamento iniziale che preveda innanzitutto la ricerca della location più indicata, lo studio sulla fattibilità commerciale (riferito alla zona di apertura) e la creazione del layout dell'immobile. L'affiancamento proseguirà con la selezione di fornitori capaci di vendere a prezzi competitivi arredi, attrezzature e quant'altro occorra. Il franchisor è chiamato a formare in modo adeguato il personale e a svolgere attività di marketing che prevedano lo studio continuativo del mercato e dei trend di consumo. Dovrebbero essere previste, inoltre, attività promozionali come volantinaggio, social media e advertising, strumenti digitali che puntino a ottimizzare la visibilità online, partecipazione a eventi e giornate promozionali.

Prima di aprire un'attività in franchising è imperativo aver chiaro ogni aspetto della collaborazione: non solo gli impegni contrattuali, ma anche quanto non direttamente inserito nel contratto. Occorre chiedersi se si è disposti a impegnarsi quotidianamente per condurre l'attività al successo investendo le risorse richieste inizialmente. La firma del contratto dovrà essere vista unicamente come la conseguenza naturale e stimolante di una decisione assunta consapevolmente. E determinazione e fiducia saranno due ingredienti essenziali da mettere in campo per affrontare una sfida affascinante.















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