Mombasiglio, un intero week end senza segnale telefonico, il sindaco: “I piccoli borghi dimenticati da tutti"

Non ci sta il sindaco di Mombasiglio, Basilio Buzzanca, all’ennesimo disservizio che si è verificato nel suo Comune dove, lo scorso fine settimana, da venerdì 22 fino a domenica 24 maggio, il segnale telefonico è stato interrotto per tutti gli utenti e gli operatori che si appoggiano a rete Vodafone.

Aperta una richiesta di intervento nel pomeriggio di sabato il primo cittadino spiega: "Dopo diverse telefonate sono riuscito ad aprire una segnalazione, ma non è stato possibile parlare con nessun incaricato di zona. Sul nostro territorio ci sono molti anziani, anche con patologie cliniche importanti, e non avere accesso a un servizio basilare come la rete telefonica rischia di compromettere anche la sicurezza delle persone. I piccoli borghi sono dimenticati da tutti".

Il sindaco ha scritto all'operatore telefonico per avere riscontri e il servizio è stato poi ripristinato nel pomeriggio di ieri. Si tratta solo dell'ultimo disservizio in Val Mongia dove, negli scorsi mesi, il Comune aveva già segnalato la dismissione degli impianti da parte di Mediaset e ritardi nelle consegne per le forniture sanitarie per gli anziani.