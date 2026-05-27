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Basket | 27 maggio 2026, 13:22

Vent'anni di puro talento: Beatrice Grosso nella nazionale U20 per gli Europei di basket

La giovane è cresciuta nelle giovanili del Granda College e gioca ora in A2 nel Moncalieri

Vent'anni di puro talento: Beatrice Grosso nella nazionale U20 per gli Europei di basket

Classe 2006, talento piemontese cresciuto cestisticamente nelle giovanili di Granda College, Beatrice Grosso, oggi in forza alla A2 di Moncalieri, è stata convocata nella nazionale U20 per gli Europei.

La Grosso è una delle giovani playmaker più interessanti del panorama femminile italiano. 

Alta 163 centimetri, gioca principalmente in questo ruolo, ma può essere impiegata anche da guardia. Il suo profilo tecnico è quello di una giocatrice rapida, dinamica e capace di dare ritmo alla squadra. 

Negli anni si è costruita un percorso importante anche a livello giovanile, con successi nazionali e convocazioni azzurre.

Ora l'appuntamento con gli Europei, a conferma del talento indiscusso che le viene riconosciuto. 

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