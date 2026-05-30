Ostana protagonista all’Assemblea Nazionale dei Borghi più belli d’Italia

Il sindaco di Ostana, Giacomo Lombardo e Paola Piola, delegata dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, hanno partecipato alla XXVI Assemblea Nazionale dell’associazione, svoltasi a Trevi, in Umbria.

L’importante appuntamento annuale ha riunito amministratori e rappresentanti dei borghi aderenti provenienti da tutta Italia, offrendo un’occasione di confronto sui temi della valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico dei piccoli centri italiani, nonché sulle strategie di sviluppo sostenibile e promozione turistica dei territori.

Nel corso dei lavori assembleari, i rappresentanti di Ostana hanno condiviso esperienze e buone pratiche con i colleghi piemontesi e con gli amministratori degli altri borghi italiani, rafforzando la rete di collaborazione che caratterizza l’associazione.

La partecipazione all’assemblea conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale di Ostana nel promuovere il territorio e nel contribuire attivamente alle iniziative che valorizzano i borghi d’eccellenza del nostro Paese.