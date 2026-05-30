Cerchi il posto perfetto …ma forse ti manca solo la persona giusta: trovala con Anna & Anna

Il mare ti abbronza. Ma non ti abbraccia.

Escursione fantastica in montagna.

Conversazione più lunga? Con il telefono.

Quanti tramonti vuoi ancora fingere di goderti da solo?

Perché la vacanza perfetta non è il posto.

È la persona accanto.

Non ti serve un altro viaggio. Ti serve qualcuno con cui viverlo.

Chiamaci al 3403848047, la tua vita potrebbe cambiare! Siamo l’Agenzia per single Anna e Anna in Piazza Sant'Agostino 16 a Carmagnola.

Chi è l’Agenzia Anna & Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Federico single, 36 anni

Federico, 36enne, alto, moro, occhi azzurri e una voce sensuale, che farebbe ascoltare con interesse anche le riunioni di condominio, più noiose! Ingegnere strutturale elegante al lavoro, casual in montagna, divide la vita con un cagnolone dolcissimo e con valori semplici ereditati da una famiglia di operai. Cerca una ragazza dolce, femminile e “speciale”… a oggi più rara di un weekend senza cellulare!!… chiamalo al 3403848047!

Mattia single, 45 anni

Mattia, 45enne, informatore farmaceutico, fascino da gentiluomo: alto, occhi verdi, barba curata e quel sorriso malizioso che dovrebbe avere il foglietto illustrativo, di un medicinale. Sa ascoltare davvero, ha una bella casa, una barca a vela e tanti amici sinceri. Insomma, nella vita gli manca solo una cosa: la donna giusta. Pare esista da qualche parte… ma finora dev’essere rimasta senza navigatore!!!…Chiamalo al 3403848047

Romano single, 54 anni

Romano, 54enne, direttore del personale di una grande azienda. Divorziato, senza figli, alto, biondo brizzolato, occhi neri e sorriso smagliante, vive in modo spensierato tra quadri, scrittura e buona cucina. Fantasioso, passionale e ottimista: continua a pensare che il meglio debba ancora arrivare… magari sotto forma di una bella signora di cui innamorarsi davvero. …Chiamalo al 3403848047

Francesco single, 65 anni

Francesco, 65enne, vedovo, uomo distinto, allegro, piacevole da frequentare, ama il ballo, la compagnia, i piccoli piaceri autentici: un ristorantino tipico, un mercatino da scoprire, una città storica da visitare mano nella mano. Diventato ricco lavorando tanto, oggi ha finalmente il tempo per vivere davvero… ma sa che certi momenti hanno senso solo se condivisi. Per questo desidera incontrare una donna carina, affettuosa, con cui godersi la vita.... Chiamalo al 3403848047

Annunci per Lui

Beatrice single, 36 anni

Beatrice, profuma di femminilità, conquista proprio così: sorriso spontaneo, occhi azzurri, capelli neri naturali e un fascino autentico. Ha 36 anni, nubile, lavora in una grande azienda, come operaia e desidera incontrare un uomo italiano, sincero e leale. Non cerca un’avventura, e per lei non conta l’età, né se lui è separato o ha figli, conta solo la serietà delle intenzioni…Chiama al 3403848047!

Sara single, 42 anni

“Ho bisogno di un uomo intelligente con cui ridere come due stupidi.” Sara, lei, ovviamente, è molto intelligente, arguta, ironica, elegante, educata, affascinante e pure dottoressa anestesista. 42enne, ama la vita, le persone sincere, ed è sempre pronta ad aiutare chi le sta accanto. Cerca un uomo semplice, posato, capace di amare davvero: prima una bella amicizia… poi il destino farà il resto della storia.... Chiama al 3403848047!

Daniela single, 54 anni

Daniela, 54enne, coltivatrice diretta: produce frutta e verdura biologica, bionda, occhi azzurri, longilinea, semplice: invece delle discoteche preferisce le bocce, la cucina e una vita tranquilla circondata dagli affetti veri. Non ama la vita mondana né il ballo: al massimo balla con le zucchine nell’orto. Cerca un uomo libero sentimentalmente, cordiale, anche più grande, ma con idee serie sulla convivenza…. Chiama al 3403848047!

Maria single, 64 anni

Maria, 64 anni… ma solo all’anagrafe. Castana, occhi azzurri, snella, sincera e con più energia di certe trentenni, dopo una vita di lavoro onesto, ora si divide tra rose, passeggiate in montagna, francobolli e monete: praticamente una donna rara da collezione. Vive serenamente, ma ammette che un signore, anche più maturo, ma tranquillo, affettuoso, potrebbe migliorare ancora il panorama del resto della sua vita…. Chiama al 3403848047!

Stai cercando una relazione duratura? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero 3403848047 , ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

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Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 3495601018

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

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