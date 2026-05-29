Sabato 6 giugno le Voci Bianche del Teatro Carlo Felice di Genova a Staffarda con “Over the Rainbow”

Sabato 6 giugno, alle 17, l’Abbazia di Santa Maria a Staffarda (Revello) ospiterà “Over the Rainbow”, concerto del Coro delle Voci Bianche della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova organizzato nell’ambito della 47ª stagione di Antidogma Musica in collaborazione con la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, l’Ordine Mauriziano con il sostegno in Artbonus della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Il Coro giovanile, diretto da Gino Tanasini, con Enrico Grillotti al pianoforte, dal 2006 rappresenta una delle realtà educative e artistiche più significative nel panorama musicale italiano, capace di avvicinare bambini e ragazzi al mondo della musica e del teatro lirico attraverso un’intensa attività concertistica e formativa.

Il programma attraversa repertori e atmosfere differenti, intrecciando musica colta, tradizione popolare, musical e celebri colonne sonore.

Dal fascino operistico di Offenbach alle melodie di Bernstein tratte da “West Side Story”, fino all’emozionante “Over the Rainbow” di Harold Arlen, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio musicale ricco di colori, energia e poesia. Non mancheranno pagine celebri come “Edelweiss” da The Sound of Music e il potente “O fortuna” dai Carmina Burana di Carl Orff.

L’evento si inserisce nella straordinaria cornice dell’Abbazia di Staffarda, luogo di grande valore storico e spirituale, capace di amplificare il dialogo tra arte, musica e territorio.

Un appuntamento pensato per un pubblico di tutte le età, dove il talento delle giovani voci incontra la grande tradizione musicale internazionale.

Ingresso 5 euro. Prenotazioni sul sito monasterodellastella.it

al seguente link: https://www.monasterodellastella.it/evento/over-the-rainbow

Info: stampa.antidogmamusica@gmail.com e sul sito: antidogmamusica.org