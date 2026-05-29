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Economia | 29 maggio 2026, 12:15

Il Granaio continua la sua espansione e apre alla Stazione Termini di Roma

Il Granaio continua la sua espansione e apre alla Stazione Termini di Roma

L’11 giugno si terrà l'inaugurazione del nuovo ristorante Granaio, presso la Stazione Termini di Roma alle ore 10.30 (al primo piano, all’interno di Terrazza Termini).

Dopo le esperienze di Milano, con le location di via Torino e piazza Cordusio, e quella di Concorezzo (MB), il format porta così nella Capitale la propria idea di cucina italiana di casa, accessibile, riconoscibile, legata alla memoria domestica e pensata per accompagnare i diversi momenti della giornata.

Granaio nasce infatti con l’obiettivo di proporre un’esperienza italiana immediata e familiare, lontana dalle formule impersonali della ristorazione di passaggio. Il nome richiama il luogo della raccolta, della conservazione e della memoria, il granaio come spazio simbolico in cui si custodiscono materie prime, gesti, ricette e racconti. Da questa immagine prende forma un progetto che interpreta la cucina domestica italiana con un linguaggio contemporaneo, adatto ai ritmi di una grande stazione, senza rinunciare alla riconoscibilità dei piatti, alla cura degli ingredienti e alla dimensione emotiva del cibo.

C.S.

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