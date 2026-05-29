Giovedì 4 giugno  il Quartetto Sirmen della Scuola APM in concerto a Bra per gli 80 anni dal primo voto femminile

Giovedì 4 giugno alle ore 17.30, presso il Coro di Santa Chiara di Bra, si terrà il concerto del Quartetto Sirmen, formazione d’archi interamente femminile composta da giovani musiciste del progetto Obiettivo Orchestra della Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo. Fortemente voluto da Confcommercio Terziario Donna Provincia di Cuneo e Confcommercio Ascom Bra, e realizzato grazie anche al sostegno di Camera di Commercio di Cuneo e Fondazione CRC, il concerto nasce dal desiderio di celebrare attraverso la musica il valore, il talento e il percorso delle donne nella società e nella cultura.

L’iniziativa nasce per celebrare gli ottant’anni dal primo voto femminile in Italia attraverso la musica e la valorizzazione di figure femminili spesso dimenticate dalla storia culturale e musicale europea.

Protagoniste del programma saranno tre compositrici che, in epoche differenti, hanno saputo affermare il proprio talento nonostante le difficoltà e i limiti imposti alle donne nel mondo artistico: Maddalena Laura Lombardini Sirmen, violinista e compositrice veneziana del Settecento allieva di Tartini, Fanny Mendelssohn, raffinata musicista e compositrice dell’Ottocento, e Giulia Recli, compositrice milanese del Novecento.

Il Quartetto Sirmen è composto da: Carola Bellino e Irene Dosio ai violini, Beatrice Bonazzi alla viola e Cecilia Caminiti al violoncello.

Le quattro musiciste sono allieve del progetto Obiettivo Orchestra organizzato dalla Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, in collaborazione con la Filarmonica del Teatro Regio di Torino. Il progetto nasce con l’obiettivo di preparare giovani diplomati e diplomandi alla professione orchestrale e alle selezioni d’ingresso nelle principali orchestre.

Il concerto vuole essere non solo un appuntamento musicale di grande valore artistico, ma anche un momento di riflessione sul percorso di emancipazione femminile nella società, nell’arte e nella cultura, a partire dalla storica conquista del diritto di voto del 1946.

Nel corso della serata verranno eseguiti: il Quartetto n.5 op.3 in FA di Maddalena Laura Lombardini Sirmen, il Quartetto in MI bemolle di Fanny Mendelssohn e il Quartetto in FA di Giulia Recli.

Vi aspettiamo a Bra per questa serata di musica, memoria e valorizzazione del talento femminile.

Progetto a cura di Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo

In collaborazione con Filarmonica del Teatro Regio di Torino

Con il patrocinio di Città di Bra, Confcommercio Terziario Donna Provincia di Cuneo, Confcommercio Ascom Bra

Con il sostegno di Camera di Commercio di Cuneo, Fondazione CRC