Il presidente Cirio e l’assessore Bongioanni hanno accolto al Grattacielo Piemonte la superstar del wrestling Montez Ford

Il palcoscenico dei grandi eventi sportivi internazionali si arricchisce di un nuovo, spettacolare capitolo per il territorio subalpino.

Questa mattina, la cornice d'eccezione del Grattacielo Piemonte ha ospitato l'incontro ufficiale tra i vertici dell'amministrazione regionale, gli organizzatori della World Wrestling Entertainment (Wwe) e il celebre atleta Montez Ford, componente del duo di wrestler Street Profits. L'appuntamento ha sancito il debutto assoluto in Italia di "Clash in Italy", un rivoluzionario Premium Live Event che ha già fatto registrare il tutto esaurito all'Inalpi Arena di Torino.

L'accordo strategico punta a consolidare la centralità internazionale della regione, già consolidata dai successi ottenuti in passato con il tennis, il ciclismo, il volley e il basket. Lo spettacolo prenderà il via questa sera, per poi proseguire domani, lunedì 1° giugno, con l'attesa puntata speciale dello show "Raw".

L'auspicio dei promotori dell'iniziativa è che la federazione di wrestling più importante del pianeta si trasformi in una massiccia vetrina promozionale per la regione. Le eccellenze storiche, naturalistiche ed enogastronomiche del territorio saranno valorizzate sia attraverso video istituzionali sui maxischermi dell'Inalpi Arena, sia all'interno di una clip esclusiva destinata a Netflix. La piattaforma globale di streaming, che opera come emittente ufficiale dell'evento, trasmetterà lo show in diretta in tutto il mondo a partire dalle ore 20, garantendo una visibilità globale senza precedenti.

L'entusiasmo per questa sinergia istituzionale è stato espresso chiaramente dal presidente della Regione, Alberto Cirio, e dall'assessore al Turismo e allo Sport, Paolo Bongioanni.

"Il campione del ring mondiale ha portato un'energia travolgente nella casa di tutti i piemontesi", hanno dichiarato i due amministratori, "e accogliere la Wwe conferma la centralità internazionale conquistata dal nostro territorio grazie a una strategia lungimirante di attrazione dei grandi eventi. Ospitare iniziative di questa portata genera benefici sostanziali, incrementa il turismo e produce vantaggi economici concreti".