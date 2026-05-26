"Saluzzo Estate" è arrivata: aprono il programma "Effetto notte" e la "Notte Rosa"

L'estate di Saluzzo è arrivata con il caldo e l’energia di un programma di tre mesi di eventi che inizia a scatenarsi già da sabato 30 maggio con EFFETTO NOTTE, a cui si aggiunge una settimana dopo la NOTTE ROSA. Arti circensi e festa, gusto e musica, danze, bike show e divertimento: tutto in due notti.

La seconda apre il week-end del Giro d’Italia a Saluzzo che proseguirà con la vigilia di sabato 6 e la giornata della 9° tappa (arrivo e partenza) che porterà al gran finale della manifestazione sportiva, domenica 7 giugno, quando la città con il territorio delle Terre del Monviso diventerà capitale della gara ciclistica femminile e si troverà al centro di un impatto mediatico da eurovisione, raggiunta in loco da un pubblico di appassionati stimato in 40mila unità.

E dopo? Il programma è fittissimo, fatto di teatro, musica, grandi Festival che si incrociano, il cinema che incontra le frazioni, divertimento e feste - come è stato evidenziato ieri sera, nel cortile de Il Quartiere dalla vicesindaca Francesca Neberti, dal direttore della Fondazione Amleto Bertoni Alberto Dellacroce, dal presidente Carlo Allemano.

Sono oltre 50 le proposte che FAB, in sinergia con il Comune e nel ruolo di coordinatore, ha assemblato nel calendario 2026 di Saluzzo Estate, frutto di un lavoro tra Associazioni e privati – Centro Commerciale Naturale, Fondazione Scuola Apm, UR-CA, Mu.Sa, Scuola Suzuki, Ratatoj, Associazione Arte Terra e Cielo, Visit Saluzzo, Confcommercio, Associazioni teatrali e musicali come i Polifonici del Marchesato , il teatro del Marchesato e Occit’amo.

La vicensindaca Neberti ha ringraziato per questo impegno la Fondazione Bertoni che, anche quest’anno, coinvolge la città in un variegato calendario, ma che è allo stesso tempo un trait d’union con tutto il territorio. Parimenti il suo grazie è andato ai locali saluzzesi per l' adesione massiccia alle iniziative.

"Saluzzo Estate si conferma una manifestazione aggregante - sottolinea Carlo Allemano - noi creiamo un cartello unico dove confluiscono i molti eventi organizzati dalle varie realtà a cui diamo se necessitano una mano nella realizzazione. Da quest'anno, abbiamo varato un cartello di Manifestazioni delle Terre del Monviso, qualcuna organizzato da noi altre da realità del territorio, come i POlifonici del Marchesato e a Lagnasco le manifestazioni firmate D'Acord Fest. Novità 2026 è il programma dedicato all'animazione dei parchi cittadini, in linea con il piano di valorizzazione del verde urbano".

Il grande ciclismo fa tappa a Saluzzo e gli eventi si vestono di Rosa

Domenica 7 giugno, come già detto, Saluzzo è sede di tappa di arrivo e partenza - per la prima volta viene scelto dal Giro un piccolo Comune per un evento così importante - e con il territorio delle Terres Monviso, si impone all'attenzione del Giro con una sfida di salite e discese da “grande tappa” per una finale avvincente e soprattutto, sottolineano gli organizzatori in una cornice di indiscusso fascino storico e il Monviso a guardare dall’alto.

I tanti municipi della Tappa omaggeranno l’arrivo delle atlete con eventi e manifestazioni, l'ex capitale del Marchesato, ha immaginato insieme al Comitato di Tappa una notte Rosa che sarà allestita in collaborazione con Freequence. Tanta musica ma soprattutto due momenti tutti da vivere: l’arrivo in Città del Team Green Bike Show - un team di atleti di livello Mondiale, che ha trasformato il proprio sport in uno spettacolo, gira l'Europa da più di 15 anni con animazione coinvolgente, su base musicale. Gli atleti si alternano sui loro ostacoli con esercizi acrobatici di Bike Trial e BMX Freestyle, progressivamente più difficili e spettacolari, di grande effetto sul pubblico, mini-show itineranti - e Le Pazze Bici - Per grandi e piccoli uno spazio colmo di bici inventate, un poco folli, tutte da provare. Spazio dedicato a famiglie e pubblico variegato.

Cosa aspettarsi da Saluzzo Estate 2026?

I prossimi mesi saranno caratterizzati da attività aperte al pubblico e rivolte a tutti, da grandi a piccini. A volte come sottofondo, a volte come grande protagonista, non mancheranno musica & spettacoli: concerti, live music, dj set e cinema.

Si fa sentire “Freequence”, il format di aperitivi, musica live , dj set ideato dal CCN presentato dal suo presidente Massimo Rea e realizzato in collaborazione con la Fondazione Bertoni, che coinvolgerà i locali cittadini, nelle serate del 5, 12, 26 giugno e 3 luglio.

Oltre a musica e arte ci sarà spazio per gusti e sapori del territorio, con C’è Fermento 2026, nonché un intero week end per tutti gli appassionati di sport: la 100 Miglia del Monviso che quest’anno sarà ancora nuova e sfidante. Ritorna poi la collaborazione con Attraverso Festival che sbarca a Saluzzo insieme a Borgate Dal Vivo.

Andiamo con ordine

Giugno si aprirà con Effetto Notte, sabato 30 maggio, la tradizionale Notte bianca saluzzese ( da 21 anni) con locali aperti, shopping, spettacoli e musica diffusa. Quest’anno suggestive isole di circo e magia da non perdere e una serie di angoli musicali di grande qualità. Molti i locali aderenti a Effetto Notte. “Insieme siamo sicuri di poter offrire una bellissima estate a Saluzzo e al territorio” sottolinea Alberto Dellacroce.

Tanti gli eventi della Città alta con Villa Belvedere, in una programma proposto dall’associazione, fatto di mostre, concerti, teatro, yoga, visite alla dimora, presentato da Giuliana Mussetto presidente dell’associazione “Arte, cielo, terra”. Sempre il borgo antico sarà protagonista grazie alle iniziative di Mu.sa.

Luglio sarà il mese dei cinema all’aperto, di vari appuntamenti targati Occit’amo - Attraverso Festival- Borgate dal Vivo e del grande ritorno del fine settimana sportivo Terres Monviso con la 100 Miglia del Monviso. Quest’anno nuove proposte teatrali, seratecon grandi nomi del panorama nazionale: Federico Buffa, Paolo Ruffini, Francesco Costa, Roberta Bruzzone e i Patagarri.

Il calendario completo degli appuntamenti della rassegna Saluzzo Estate è scaricabile dal sito www.fondazionebertoni.it. ed in allegato all’articolo.