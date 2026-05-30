Si è aperta la XV edizione del "Festival della Tv" di Dogliani; Le immagini dal Backstage (VIDEO)

A Dogliani ha preso il via questo venerdì il "Festival della TV", giunto alla sua XV edizione. Una tre giorni all'insegna della solita abbuffata di ospiti del mondo della televisione, dell'informazione e della comunicazione. Un evento che, visto il parterre degli invitati, ogni anno fa calamitare l'attenzione di migliaia di visitatori, pronti a fare a sportellate per un selfie o un autografo. Il Festival è questo e tanto altro, con salotti di politica e approfondimenti vari. Il tema di questa edizione è "Dialoghi coraggiosi".

Anche nella giornata inaugurale il pubblico è stato presente in gran numero, nonostante le temperature torride, con il termometro che in piazza Umberto I è andato ben oltre i 30 gradi. Tra gli ospiti più attesi della giornata di apertura c'era senza dubbio Gerry Scotti, tra i presentatori più amati del piccolo schermo. Caccia al selfie anche con Marco Liorni, Carlo Massarini, Ilaria D'Amico e con il presidente del Torino Urbano Cairo.

La manifestazione andrà avanti fino a domenica con tanti altri ospiti come Giorgio Panariello, Rocio Munoz Morales, Katia Follesa e Giulia Salemi, solo per fare qualche nome. Ecco invece alcune immagini della prima giornata del Festival: