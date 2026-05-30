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Attualità | 30 maggio 2026, 09:31

Si è aperta la XV edizione del "Festival della Tv" di Dogliani; Le immagini dal Backstage (VIDEO)

A Dogliani ieri ha preso il via il "Festival della Tv", giunto alla sua XV edizione. Tra gli ospiti della prima giornata Jerry Scotti, Ilaria D'Amico, Marco Liorni, Urbano Cairo, Carlo Massarini e Fabrizio Gifuni. La kermesse prosegue oggi e domani con tantissimi personaggi del mondo della tv

Si è aperta la XV edizione del &quot;Festival della Tv&quot; di Dogliani; Le immagini dal Backstage (VIDEO)

A Dogliani ha preso il via questo venerdì il "Festival della TV", giunto alla sua XV edizione. Una tre giorni all'insegna della solita abbuffata di ospiti del mondo della televisione, dell'informazione e della comunicazione. Un evento che, visto il parterre degli invitati, ogni anno fa calamitare l'attenzione di migliaia di visitatori, pronti a fare a sportellate per un selfie o un autografo. Il Festival è questo e tanto altro, con salotti di politica e approfondimenti vari.  Il tema di questa edizione è "Dialoghi coraggiosi".

Anche nella giornata inaugurale il pubblico è stato presente in gran numero, nonostante le temperature torride, con il termometro che in piazza Umberto I è andato ben oltre i 30 gradi. Tra gli ospiti più attesi della giornata di apertura c'era senza dubbio Gerry Scotti, tra i presentatori più amati del piccolo schermo. Caccia al selfie anche con Marco Liorni, Carlo Massarini, Ilaria D'Amico e con il presidente del Torino Urbano Cairo. 

La manifestazione andrà avanti fino a domenica con tanti altri ospiti come Giorgio Panariello, Rocio Munoz Morales, Katia Follesa e Giulia Salemi, solo per fare qualche nome. Ecco invece alcune immagini della prima giornata del Festival:

Matteo La Viola

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