CALCIO ECCELLENZA / Al Fossano non riesce la rimonta: la Solbiatese si impone 2-1 e accede alla finale degli Spareggi Nazionali

I varesini della Solbiatese si sono imposti per 2-1 sul Fossano 1919 nella semifinale di ritorno degli Spareggi Nazionali del campionato di Eccellenza.

A decidere la sfida dello stadio “Chinetti” le reti nerazzurre di Cosentino (13’) e Monteiro Barbosa (24’) a cui si aggiunge l’autorete di Chironi (41’), propiziata dal traversone di Specchia.

I lombardi calano così il bis dopo il successo dell’andata per 0-1 (Suatoni decise il match del “Pochissimo”).

La Solbiatese accede così alla finale degli Spareggi Nazionali e dunque si potrà giocare la promozione in Serie D. Ultimo atto in programma per domenica 7 e 14 giugno.

LA CRONACA

Il tecnico lombardo Roberto Gatti ripropone gli stessi undici dell’andata, mentre mister Paolo Fresia inserisce Rossi e Specchia al posto di Reymond e Sangare. L’incontro si fa fin da subito teso a causa di un calcetto di Specchia ai danni di Gasparri, intervento che vale l’ammonizione dopo pochi minuti per l’11 cuneese. Il primo squillo del match arriva al 13’ quando i padroni di casa si portano in vantaggio: Guanziroli viene innescato sulla destra e, con un assist al bacio, serve in area Cosentino che salta più in alto di tutti e di testa segna la rete dell’1-0.

Il Fossano sembra subire il colpo, perdendo lucidità nei passaggi e al 24’ arriva il colpo dell’ipotetico ko: Rossi perde palla, Gasparri lancia in profondità per Monteiro Barbosa che, grazie a un sombrero, salta Marchetti e, una volta davanti a Zaccone, segna il “facile” 2-0.

I blues provano a non arrendersi e al 35’ Bosio tenta la conclusione dal vertice dell’area: tiro impreciso. La Solbiatese gioca sul velluto e allo scoccare del quarantesimo arriverebbe anche il terzo sigillo che viene però annullato per fuorigioco di Suatoni (autore dell’assist per Martinez). Passano pochi secondi e i fossanesi riaprono la partita grazie a una papera di Chironi che sul traversone (deviato) di Specchia pasticcia e concede qualche speranza ai piemontesi (41’). Il direttore di gara assegna quattro minuti di recupero. Nell’ultima azione dell’extra time Rossi ha la palla del pareggio che però sfiora solo (sul corner battuto veloce da Giovinco). Si conclude dunque una prima frazione dominata per buona parte dai varesini che però, complice una disattenzione, non possono ancora dormire sonni tranquilli.

In avvio di secondo tempo mister Fresia passa al 4-2-4 con l’inserimento di Sangare al posto di Angaramo. Gli ospiti ci credono e insistono a più riprese, mentre i nerazzurri si limitano a gestire in fase difensiva. Al 55’ Guanziroli nega la gioia del gol a Specchia con una deviazione provvidenziale al termine di una prolungata azione offensiva cuneese; sul calcio d’angolo successivo Marchetti si rende pericoloso di testa. La ripresa si gioca su ritmi alti, senza però particolari occasioni. La “Solbia” inizia a giocare con il cronometro e, di conseguenza, i fossanesi si innervosiscono rimediando diverse ammonizioni.

All’82’ i blues tornano a rendersi pericolosi con Giovinco che, da posizione defilata in area, non centra lo specchio della porta. All’88’ il Fossano recrimina un calcio di rigore per un fallo di Guidetti su Rossi, per l’arbitro non c’è nulla e quindi si può continuare. Allo scoccare del novantesimo Sangare spreca una ghiotta chance, tardando eccessivamente la conclusione. Il direttore di gara assegna cinque minuti di recupero, probabilmente pochi se si pensa alle numerose interruzioni e al cooling break osservato per il grande caldo. Non succede più nulla e quindi al “Chinetti” termina 2-1 con la Solbiatese che accede alla finale degli Spareggi Nazionali.

IL TABELLINO

SOLBIATESE – FOSSANO 2-1 (3-1 totale)

Solbiatese (3-5-2): Chironi, Guanziroli, Cosentino (86’ Lonardi), Gabrielli, Puka, Guidetti, Cucuz, Gasparri (71’ Manfrè), Suatoni (71’ Minuzzi), Martinez (63’ Silla), Monteiro. A disposizione: Cavalleri, Fiorella, Banfi, Galli, Bobbo. Allenatore: Roberto Gatti

Fossano (4-3-3): Zaccone, D’Ippolito, Gironda, Rossi, Marchetti, Quitadamo, Angaramo (46’ Sangare), Bosio (75’ Armocida), Giovinco, Marchisone, Specchia. A disposizione: Fazio, Cinquini, Ambrosino, Reymond, Serra, Bernardon, El Ouariti. Allenatore: Paolo Fresia

Gol: Cosentino 13’ (S), Monteiro 24’ (S), aut. Chironi 41’ (F)

Ammoniti: Specchia (F), Puka (S), mister Fresia (F), Gabrielli (S), Giovinco (F), Quitadamo (F), Marchetti (F)

Espulsi: nessuno

Arbitro: Alessandro Pio Carpentiere di Barletta, coadiuvato dagli assistenti Boris Popovic di Padova e Gabriele Marino di Parma, quarto ufficiale Marco Melloni di Modena.