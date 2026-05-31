Alpiclima e Piscine Castiglione al fianco di hotel, resort e strutture ricettive

Nel settore turistico l’accoglienza passa sempre di più dalla qualità dell’esperienza offerta agli ospiti. Non basta più una camera curata o una buona posizione: chi sceglie un hotel, un agriturismo o una struttura ricettiva cerca momenti di relax, servizi ben pensati e spazi capaci di lasciare un ricordo positivo.

In questo scenario, la piscina è diventata uno degli elementi più importanti per valorizzare una struttura; non è solo un servizio in più, ma un vero punto di forza: uno spazio dove gli ospiti possono rigenerarsi, rilassarsi dopo una giornata di lavoro o di viaggio, vivere una pausa di benessere durante la vacanza.

Per accompagnare hotel, resort, agriturismi e centri benessere in questa scelta, Alpiclima propone sul territorio soluzioni realizzate in collaborazione con Piscine Castiglione, azienda di riferimento nella progettazione e costruzione di piscine di alta qualità.

Le proposte seguite da Alpiclima sono pensate per adattarsi a contesti molto diversi: piscine interrate, interne, esterne, a sfioro, inserite in aree wellness o realizzate anche su terrazzi e spazi complessi. Una flessibilità resa possibile da tecnologie costruttive evolute e da un’esperienza maturata anche in importanti progetti internazionali, comprese strutture alberghiere legate a grandi gruppi.

Una piscina per hotel, però, non deve essere soltanto bella, deve essere funzionale, sicura e coerente con l’identità della struttura. Per questo Alpiclima parte dall’ascolto e dall’analisi degli spazi, del tipo di clientela, dell’utilizzo previsto e dei servizi che si vogliono offrire.

Grande attenzione viene data anche agli accessori, che possono trasformare una semplice vasca in una vera area benessere: lettini insufflanti, getti idromassaggio, fontane, geyser, musica subacquea, chaise longue immerse, sistemi per il nuoto controcorrente e soluzioni dedicate agli ospiti più sportivi.

Anche l’aspetto estetico ha un ruolo centrale. Finiture, colori e illuminazione subacquea permettono di creare ambienti eleganti e suggestivi, capaci di valorizzare la piscina non solo durante il giorno, ma anche nelle ore serali, quando giochi di luce e riflessi diventano parte dell’atmosfera.

Le piscine per hotel e strutture ricettive rientrano tra le piscine a uso pubblico e devono rispettare precise disposizioni tecniche. Nella fase di progettazione Alpiclima valuta con attenzione impianti di filtrazione, sistemi di disinfezione dell’acqua, bocchette e prese di fondo conformi alle norme UNI, così da garantire funzionamento corretto e massima tutela per gli ospiti.

Alpiclima affianca le strutture nella valutazione delle soluzioni più adatte, mettendo a disposizione competenza, ascolto e presenza sul territorio. La qualità di Piscine Castiglione completa il percorso con tecnologie affidabili, finiture curate e soluzioni progettate per durare nel tempo.

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