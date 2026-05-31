79 squadre e tanta energia: la Young Cup 2026 chiude con un grande successo

Tre giorni di calcio giovanile, sole pieno e tanta voglia di stare insieme: la Young Cup 2026 si è confermata un appuntamento che, anno dopo anno, cresce e lascia qualcosa di bello sul territorio. Il torneo si è giocato dal 22 al 24 maggio 2026 nelle frazioni di San Benigno, San Pietro del Gallo e Passatore, trasformando campi e spazi attorno agli impianti in un punto di incontro per famiglie, ragazzi e società sportive.

Il programma del torneo è stato costruito per valorizzare ogni età e ogni categoria, con formule di gioco adatte ai ragazzi: calcio a 5 per le annate 2019/2018 e 2017, calcio a 7 per 2016 e 2015, calcio a 9 per 2014 e 2013, fino al calcio a 11 per 2012, 2011 e 2010. Un modo concreto per far divertire tutti e farli giocare con regole e spazi giusti.

I numeri spiegano bene la portata della manifestazione: 25 società sportive, 79 squadre e 1.185 atleti iscritti, con una media di circa 15 giocatori per squadra. A questi si aggiungono allenatori, dirigenti e tantissime famiglie: il vero cuore dell’evento, perché la Young Cup non vive solo nei 90 minuti, vive anche nei sorrisi a bordo campo, nelle foto, nei tifo corretti e nei momenti condivisi.

Il meteo, poi, ci ha messo del suo: giornate di sole e temperature quasi estive (26–28 gradi) hanno reso l’atmosfera ancora più piacevole. Campi pieni, clima sereno, bambini felici: quando va così, lo sport fa davvero il suo lavoro.

Alla conferenza stampa erano presenti rappresentanti delle istituzioni e del territorio: Luca Serale (vicesindaco di Cuneo), Valter Fantino (assessore del Comune di Cuneo), Franco Graglia (vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte), Roberto Ricchiardi (Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo) e Luisa Brignone (ACLI provinciali). Interventi anche da parte di Gabriele Migliardi, Enzio Isaia ed Emiliano Rosso, che hanno portato il punto di vista di chi vive i campi e l’organizzazione ogni settimana.

A chiusura di questo weekend, gli organizzatori vogliono dire grazie a chi ha reso possibile tutto: agli sponsor e agli enti che sono stati vicini alla Young Cup e che hanno sostenuto l’evento con fiducia e presenza. Un ringraziamento speciale a Marco Valle (Granda Lab), Carlo Pressenda (Cassa Risparmio di Savigliano), Luca Bramardo, Massimo Panero (BBElectronics), Paolo Magnaldi (Impresa Edile Paolo Magnaldi), Il Podio Sport, Auto Mattiauda e Diego Gazzera (Cassa Risparmio di Fossano – Agenzia Roata Rossi).

Grazie anche alle società partecipanti, a tutti gli allenatori e dirigenti, ai ragazzi che hanno riempito i campi di energia, e alle famiglie (genitori, nonni, parenti e amici) che hanno accompagnato e tifato nel modo giusto, contribuendo a creare un clima sano e rispettoso.

La Young Cup si chiude con un bilancio molto positivo e con una promessa semplice: ci rivediamo il prossimo anno, con la stessa voglia di sport e di comunità.