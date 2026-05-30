Street basket ad Alba con Estathé 3x3

Comincia oggi e terminerà lunedì 1 giugno ad Alba, lo Junior opening Tournament Estathé 3 x 3, prima tappa del circuito nazionale 3 x 3 Italia.

Centinaia i partecipanti ad un torneo diventato un classico per gli albesi, ricco di eventi collaterali e di tanto sport, con le partite di basket che si disputeranno in vari punti centrali della città, fra piazza Risorgimento (davanti al Comune), Cortile della Maddalena (via Maestra) e Zona H (accanto Liceo Scientifico). Nei tre giorni di gare sono ammesse le categorie Minibasket, Esordienti U13, U14 maschili e femminili, i giovani delle U16 e U!( maschili e femminili), i Senior Amatori e il Baskin.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti Alberto Gatto, sindaco di Alba, Maurizio Bertea, segretario generale Federazione Italiana Pallacanestro, Antonio Santa Maria, direttore generale Master Group Sport, e Fabrizio Gavelli, presidente e AD di Ferrero Commerciale Italia.

Per il terzo anno consecutivo sarà dunque Alba, sede storica del Gruppo Ferrero, che da cinque anni, con il proprio marchio Estathé, è title sponsor della manifestazione, ad ospitare l’Opening Tournament del circuito federale che assegna i titoli Open e Giovanili (U14, U16 e U18), Maschili e Femminili.

La manifestazione è realizzata grazie al lavoro di Master Group Sport, Olimpo Basket Alba, FIP in collaborazione con Estathé e Comune di Alba.