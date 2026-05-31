Alba ha festeggiato il cinquantennale del Moto Club 100 Torri

Sabato 30 maggio, con ritrovo presso il palazzo mostre e congressi di Alba, si sono celebrati, come riporta il pieghevole della manifestazione “Cinquant’anni di passione su due ruote”, in occasione del cinquantennale della fondazione del Moto Club Alba 100 Torri, costituitosi nel lontano 1976, che ha organizzato negli anni molte gare di regolarità, l’attuale enduro, motocross e regolarità d’epoca organizzate dal club albese.

Alle ore 10 vi è stata l’apertura della mostra statica delle moto da regolarità d’epoca, mentre alle 11 è partita la “Regolarità Turistica delle Langhe e del Roero", motopasseggiata non competitiva, che ha portato i partecipanti, alla guida di mezzi di ogni genere a percorrere strade secondarie tra vigneti e noccioleti, con lo scopo di far conoscere alcune località più nascoste del territorio albese, seguendo la traccia GPS fornita ad ogni iscritto.

[La partenza dal parco chiuso]

Prima della partenza il presidente del 100 Torri Alba, Giorgio Barbero, ha comunicato “Questa è stata l’edizione zero della Regolarità Turistica delle Langhe e del Roero, che se avrà successo, potrebbe avere un seguito in futuro”.

Quattro le tappe previste lungo il percorso, con sosta per degustazioni varie: presso aziende e produttori locali:

1^ tappa Collettivo Belvedere Scaparoni - ricco spuntino del motociclista.

[La prima sosta a Scaparoni]

2^ tappa “La Regale” loc. Borgonuovo Sinio - degustazione gelato alla nocciola

[Partenza dopo la degustazione del gelato]

3^ tappa Cascina Barroero - Cortemilia - torte di nocciole delle alte Langhe

[L'arrivo alla Cascina Barroero]

4^ tappa ritorno ad Alba.

Ad ogni tappa erano esposti tabelloni con immagini relative alle gare di regolarità disputate nei tempi passati ed era inoltre previsto un controllo timbro sulle schede di cui erano dotati i partecipanti, proprio per richiamare una vera gara di regolarità.

[Uno dei tabelloni esposti ad ogni tappa]

In totale sono stati percorsi circa 140 chilometri su stradine tortuose con salite e discese immerse nel verde, con vista su scenari spettacolari, che hanno messo a dura prova mezzi e conduttori.

[L'intervento dell'On. Cirio, con i sindaci di Alba e Sinio e Giorgio Barbero]

All’arrivo, avvenuto verso le ore 17,00 le moto sono state sistemate nel parco chiuso ed è stata premiata una giovane motociclista savonese, Anna Perasso, alla prima esperienza di guida in moto, dopodiché, verso le 19,30 sono intervenuti per i saluti, presso il palazzo mostre e congressi di Alba il Sindaco di Alba Alberto Gatto, quello di Sinio Enzo Capra, mentre era assente per altri impegni quello di Cortemilia ed infine il presidente della Regione Piemonte On. Alberto Cirio, che ha espresso parole di plauso per il club albese. Per l’occasione, il sindaco di Alba e l’On. Cirio hanno consegnato a Giorgio Barbero una targa ricordo per il moto club.

[La giovane savonese Anna Perasso, entusiasta della sua prima uscita motociclistica]

A seguire è stato offerto l’aperitivo a base di prosecco, poi i presenti sono stati invitati al piano superiore per la cena, che si è conclusa con l’intervento dei soci fondatori del club: Roberto Boero, Roberto Corino e Vanni Guiducci e degli ultimi due presidenti Gianni Marchiaro ed Aldo Porro.

Durante la cana, alla mia domanda relativa all’andamento della manifestazione il presidente Giorgio Barbero, molto entusiasta, ci ha risposto: “Visto il grande successo di questa edizione, che ha fatto registrare un buon successo, con un centinaio di partenti, una ventina di passeggeri e gli apprezzamenti ricevuti dai partecipanti per l’azzeccato percorso, confermo che, con l’aiuto di tutti i soci del club ripeteremo sicuramente l’esperienza anche nei prossimi anni, facendola diventare un avvenimento annuale”.

[I partecipanti alla cena di gala]

Infine sono stati consegnati gli attestati di partecipazione ed una confezione di spumante Santero agli iscritti ed è stata effettuata l’estrazione a sorteggio di numerosi premi messi a disposizione dagli sponsor della manifestazione, molto ben riuscita, che è risultata gradita a tutti coloro che vi hanno preso parte.

Un grande ringraziamento va agli uomini del Moto Club 100 Torri Alba, che si sono prodigati per organizzare e gestire questa importante ed impegnativa ricorrenza ed agli sponsor che hanno creduto in loro.