SPORT ACQUATICI / Granda Canoa Club, 5 ori e un argento ai Campionati Italiani Junior di slalom a Valstagna

Il Granda Canoa Club torna da Valstagna con un importante bottino di medaglie conquistate ai Campionati Italiani Junior di canoa slalom, disputati sulle acque del fiume Brenta.

Una giornata di grande soddisfazione per la società cuneese, che ha visto i propri atleti salire più volte sul podio nazionale, confermando la crescita tecnica del gruppo agonistico e il valore del lavoro svolto negli ultimi anni.

Il risultato più prestigioso arriva da Oliver Fina, che si laurea campione italiano Junior nella categoria K1, una delle specialità più competitive della canoa slalom. Una vittoria importante, ottenuta al termine di una prova solida e matura, che conferma il suo percorso di crescita e la sua capacità di esprimersi ad alto livello nei momenti decisivi.

Grande risultato anche per Dennis Fina, che conquista il titolo di vice campione italiano Junior nella categoria C1.

I due fratelli Fina sono poi saliti insieme sul gradino più alto del podio nella specialità C2 Junior, conquistando il titolo di campioni italiani.

Altro titolo italiano per il Granda Canoa Club è arrivato nella prova di C2 misto Junior, con Aurora Bottasso e Marco Brunori, capaci di imporsi nella propria categoria e di regalare alla società un’ulteriore medaglia d’oro tricolore.

A completare il ricco bilancio della giornata è arrivato anche l’argento nella gara a squadre Junior, conquistato da Mattia Ferrero, Marco Brunori e Dennis Fina, vice campioni italiani dopo una prova di squadra di grande carattere.

Nella giornata odierna sono inoltre degni di nota i risultati di Mattia Ferrero, che è riuscito a entrare in finale dopo aver conquistato il secondo posto nella gara di qualifica, confermando solidità e crescita in una categoria di alto livello. Per Viola Salvicchi la finale è sfumata per una sola posizione, a conferma di una prestazione comunque molto positiva e vicina alle migliori. Segnali incoraggianti anche da Edoardo Mulassano e Alessandro Kuzmenko, che stanno continuando a scalare la classifica posizione dopo posizione, mostrando progressi costanti e una crescita tecnica sempre più evidente.

«Torniamo da Valstagna con risultati che ci rendono molto orgogliosi — commenta l’allenatore Fulvio Fina —. Queste medaglie sono il frutto del lavoro quotidiano degli atleti, delle famiglie e di tutto il Club. Al di là dei titoli, ciò che mi soddisfa di più è vedere un gruppo che cresce, che impara a sostenersi e che riesce a essere competitivo in più specialità. Il Campionato Italiano Junior è sempre un appuntamento importante e questi risultati confermano che il Granda Canoa Club sta costruendo un percorso tecnico serio e ambizioso».

Il fine settimana era già iniziato nel migliore dei modi nella giornata precedente, in occasione della gara nazionale, dove gli atleti del Granda Canoa Club avevano conquistato altre importanti medaglie.

Nella categoria Cadetti A, ottima prova di Simone Ferrero, primo nel C1 e secondo nel K1.

Tra gli Junior, Dennis Fina ha conquistato il secondo posto nel C1, seguito dal compagno di squadra Mattia Ferrero, terzo nella stessa categoria. Ancora una vittoria per i fratelli Oliver e Dennis Fina nel C2, mentre Aurora Bottasso e Marco Brunori si sono imposti nel C2 misto. A completare la giornata, il primo posto nella prova C1 a squadre per Marco Brunori, Dennis Fina e Mattia Ferrero.