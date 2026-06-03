Grandine nel Monregalese, Coldiretti Cuneo: "A rischio oltre metà del raccolto di nocciole"

Una violenta grandinata ha colpito nel pomeriggio di martedì 2 giugno il Monregalese, causando danni pesanti alle coltivazioni, in particolare ai noccioleti. Le aree più interessate risultano, dalle prime verifiche, quelle di Farigliano, Dogliani, Piozzo e Clavesana, mentre risultano meno colpite alcune zone dell’Alta Langa, tra cui Murazzano e Belvedere Langhe.

La situazione più critica riguarda le nocciole, con una prima conta dei danni che lascia prevedere la perdita di oltre metà del raccolto, e in alcuni casi della quasi totalità della produzione. Un colpo pesantissimo per un comparto già segnato negli ultimi anni da difficoltà produttive, climatiche e fitosanitarie. Danni vengono segnalati anche sui vigneti e, in misura più marginale, sui cereali.

I tecnici di Coldiretti Cuneo sono già in campo per verificare lo stato delle colture e raccogliere le segnalazioni delle aziende agricole colpite.

“Si preannuncia un nuovo anno molto difficile per la corilicoltura cuneese, dopo stagioni già complicate per le nostre imprese – dichiara Enrico Nada, presidente di Coldiretti Cuneo –. La grandine è arrivata in un momento delicato e rischia di compromettere in modo pesante il raccolto in diverse aziende. Siamo vicini agli agricoltori colpiti e continueremo a monitorare l’evoluzione della situazione sul territorio”.

“Coldiretti Cuneo si è attivata immediatamente con i propri tecnici per raccogliere le segnalazioni e costruire una fotografia puntuale dei danni – aggiunge Francesco Goffredo, direttore di Coldiretti Cuneo –. Il materiale verrà trasmesso alla Regione Piemonte, così da valutare l’eventuale attivazione dello stato di calamità per le aree più colpite. È fondamentale procedere rapidamente, perché le aziende hanno bisogno di risposte concrete”.