Coldiretti Piemonte: "Colture danneggiate da temporali e grandine, a rischio il lavoro dei produttori"

Sono bastate poche ore per danneggiare colture ed infrastrutture. Il maltempo che ha colpito il Piemonte nella giornata di ieri, 2 giugno, ha danneggiato soprattutto le colture dei cereali e delle nocciole, ma anche in parte dei vigneti, delle orticole e della frutta con danni fino ad oltre l’80%.

Dal nord Piemonte, soprattutto nella provincia di Vercelli, nei comuni di Trino, Palazzolo, Fontanetto Po e Crescentino, passando per l’Alessandrino dove i danni maggiori si sono riscontrati nell’area di Alessandria e della Valcerrina, fino al Cuneese nella zona di Farigliano, Dogliani, Piozzo e Clavesana: diversi i territori toccati, in cui è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile.

“Violente grandinate, con chicchi grandi come albicocche, alberi caduti per le forti raffiche di vento e intense piogge: ciò che si temeva, dopo l’afa dei giorni scorsi, è arrivato – fanno notare Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale -. Un traumatico passaggio dal caldo alla grandine con il risultato di danni ingenti all’agricoltura, oltre l’80%. La grandine è, infatti, l’evento più temuto dagli agricoltori in questo momento perché i chicchi si abbattono sulle colture e compromettono i raccolti. La tendenza alla tropicalizzazione e il moltiplicarsi di eventi estremi con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, rischiano di mettere in ginocchio il lavoro dei produttori. I nostri uffici si sono tempestivamente mobilitati per la conta dei danni e per essere a disposizione degli imprenditori al fine di agevolare le pratiche e le procedure del caso”.