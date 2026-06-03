Domani a Mondovì “L’agricoltura sociale. Coltivare inclusione e solidarietà”

Il Comizio Agrario, l'associazione "A più mani" e l'Associazione Contadini Monregalesi organizzano giovedì 4 giugno alle ore 20,30 nella sede del Comizio Agrario in Piazza Ellero n. 45 in Mondovì l’evento “L’agricoltura sociale. Coltivare inclusione e solidarietà”.

L’agricoltura sociale è quell’insieme di attività di lavoro all’aria aperta, di rapporto con, e cura di, animali, di produzione agraria vera e propria, che le aziende agricole possono mettere in atto per realizzare azioni di rilevanza sociale, sanitaria e educativa nei confronti di persone interessate da disagi di natura fisica, psico-fisica e/o a rischio di esclusione sociale.

Dopo i saluti di Attilio Ianniello, direttore del Comizio Agrario, intervengono: Delia Revelli, presidente dell’Associazione Contadini Monregalesi, Serena Bovetti rappresentante di “A più mani - ODV”, Stefania Tagliatore della Coop. “Il Melograno”.

Inoltre saranno consegnati dei diplomi di merito per l’impegno sociale alle aziende

Agribirrificio “Qebere – Kauss” di Piasco

“La Fattoria di Bubi e Mimi” di Bene Vagienna

Cooperativa agricola sociale “I tesori della terra” di Cervasca

Per info: Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì

E-mail: comizioagrario1867@gmail.com - Tel. 0174 42114 - Cell. 327 225 3549 (martedì, giovedì e sabato ore 9 - 12).