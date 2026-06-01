Al via un programma transfrontaliero Italia-Francia per la rivitalizzazione dei territori di confine

Il 4 giugno, a Cuneo, si terrà l’evento di presentazione del progetto TRA_IN – Innovazione transfrontaliera dell’agroindustria, finanziato dal Programma Interreg VI-A ALCOTRA 2021–2027.

Dalle ore 16.45 presso il Dipartimento di Management “Valter Cantino” dell’Università di Torino – sede di Cuneo, si prevede un momento di confronto aperto dedicato a imprese, istituzioni, stakeholder e attori del territorio interessati allo sviluppo della filiera agroindustriale tra Italia e Francia, in particolare le aree transfrontaliere francesi della Alta Savoia, Savoia, Alte Alpi, Alpi dell’Alta Provenza e Alpi Marittime, e quelle italiane della provincia di Cuneo e della Città Metropolitana di Torino, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione, sostenendo le micro, piccole e medie imprese attraverso azioni coordinate di formazione, informazione strategica e networking.

Il progetto TRA_IN infatti, iniziativa europea dedicata ai territori italiani e francesi dell’area alpina di confine, opera dove sono state individuate criticità ed esigenze comuni che richiedono interventi congiunti.

L’obiettivo principale è rivitalizzare la filiera agroindustriale locale attraverso azioni coordinate, sostenibili e innovative, mediante un approccio sistemico, che integra analisi territoriali e interventi operativi volti ad affrontare in modo concreto le sfide strutturali dei territori transfrontalieri – dallo spopolamento delle aree rurali alla limitata capacità delle MPMI di accedere all’innovazione – promuovendo crescita economica, coesione territoriale e transizione ecologica e digitale.

L’evento del 4 giugno rappresenta quindi un momento importante per presentare gli obiettivi del progetto e le attività previste, oltre ad un’ occasione per ascoltare direttamente la voce di imprenditori e imprenditrici per condividere esperienze, esigenze e prospettive, e avviare un dialogo utile alla costruzione delle prossime iniziative, per creare nuove connessioni, valorizzare le competenze locali e promuovere uno sviluppo sostenibile e condiviso dell’agroindustria nell’area transfrontaliera ALCOTRA.

L’agenda dell’evento, al quale si potrà partecipare previa registrazione online, prevede la partecipazione ed i saluti di Paolo Bongioanni Assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte; segue la presentazione del progetto a cura di Elisa Truant Professoressa Ordinaria, Coordinatrice del Campus di Management ed Economia, Università di Torino, sede di Cuneo e di Augusto Bargoni Ricercatore, Dipartimento di Management “Valter Cantino”, Scuola di management ed economia, Università di Torino, capofila del progetto.

Successivamente, prenderanno parola i rappresentanti dei partner di supporto del progetto, Gianni Aime Responsabile Settore Promozione, Studi e Comunicazione e Luisa Silvestro Responsabile Settore Innovazione e Front office, della Camera di Commercio di Cuneo. Ed ancora gli interventi della Delegazione francese Emma Durand Segretario Generale UPE05 e Lydia Marmod Presidente UDE04.

I servizi alle imprese del territorio, il collegamento tra strategia territoriale e progettazione europea, gli esempi di coinvolgimento in altri progetti Interreg a favore delle imprese e le iniziative di valore sul territorio saranno i temi affrontati nel corso dell’incontro, relativamente ai quali verrà attivata una tavola di confronto con imprese e stakeholder della filiera agroindustriale su opportunità e criticità del territorio. Per il partenariato di progetto (Università degli Studi di Torino, FuturItaly, T.L.T. srl, AFPA Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, Fondazione Piemonte Innova), sarà un prezioso momento per recepire commenti e riflessioni utili ad arricchire il piano strategico d’intervento sull’area Alcotra. A seguire, aperitivo di networking.