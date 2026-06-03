Al WiMu di Barolo torna tra le sale la Marchesa Juliette Colbert

Al WiMu ci sono domeniche in cui il Museo smette di comportarsi da museo e diventa un viaggio nel tempo e nell’immaginazione. Succederà di nuovo domenica 14 giugno quando, tra le sale del Castello Falletti di Barolo, ricomparirà la Marchesa Juliette Colbert per accompagnare bambini e famiglie in una visita dove storia, teatro e immaginazione finiranno per mescolarsi continuamente.

Alle 15.30 tornerà infatti “A spasso con la Marchesa”, il percorso teatralizzato dedicato ai più piccoli che trasforma il piano nobile del Castello in uno spazio narrativo fatto di incontri, racconti e piccoli dettagli quotidiani dell’Ottocento.

Ad accompagnare i bambini sarà proprio la Marchesa Juliette Colbert, interpretata da un’attrice in costume, che guiderà il gruppo tra stanze, racconti di corte, curiosità e aneddoti legati alla vita nel Castello. Non una semplice visita guidata, ma un percorso costruito come un dialogo continuo con i partecipanti, pensato per avvicinare i più giovani alla storia del luogo attraverso il coinvolgimento diretto e il racconto.

L’iniziativa rientra nel calendario de “Il WiMu delle famiglie”, appuntamento della seconda domenica del mese dedicato alle attività per bambini e famiglie all’interno del Museo del Vino a Barolo.



IL GIOCAMUSEO TRA QUIZ, INDIZI E PAESAGGI UNESCO

Per tutta la giornata sarà inoltre disponibile il Giocamuseo, kit interattivo ideato per accompagnare i bambini lungo il percorso espositivo progettato da François Confino. Tra quiz, giochi, indizi e attività narrative, il Museo diventa così uno spazio da esplorare attivamente, trasformando la visita in un’esperienza partecipata.

Dalla terrazza panoramica affacciata sui paesaggi vitivinicoli patrimonio Unesco fino agli ambienti storici del Castello, il percorso del Giocamuseo accompagna i bambini tra vino, arte, storia e territorio con un linguaggio pensato appositamente per i più giovani.



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

La visita “A spasso con la Marchesa”, consigliata per bambini dai 6 ai 10 anni, ha una durata di circa 40-45 minuti. Il costo dell’attività è di 5 euro, a cui si aggiunge il biglietto di ingresso per i bambini secondo le tariffe ordinarie del Museo. I genitori potranno visitare autonomamente il WiMu al costo ridotto di 7 euro anziché 9. Per tutta la giornata sarà inoltre possibile acquistare il pacchetto Giocamuseo al costo di 18 euro per due adulti e un bambino oppure 21 euro per due adulti e due bambini.

La prenotazione è fortemente consigliata contattando il numero 0173-386697 oppure scrivendo a info@wimubarolo.it.