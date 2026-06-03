In pellegrinaggio da Vicoforte ad Alba per celebrare San Teobaldo [FOTO]

Un centinaio di vicesi, lo scorso lunedì 1° giugno, ha preso parte al pellegrinaggio nella Città di Alba, che conserva le reliquie di San Teobaldo, compatrono dei due paesi

In occasione del sessantesimo anniversario del decreto che proclamò San Teobaldo Patrono di Vicoforte, la delegazione vicese, composta anche da otto bambini vestiti da “san teobaldini” con abiti ispirati al saio e al vestiario di Teobaldo Roggeri, è stata ricevuta in municipio dal sindaco Alberto Gatto.

Per l’occasione, il primo cittadino albese ha omaggiato il Comune di Vicoforte con due volumi dedicati alla storia di Alba e del territorio albese. A sua volta, il sindaco Gian Pietro Gasco, ringraziando per l’accoglienza ricevuta, ha donato un quadretto raffigurante la Madonna con il Bambino dipinta sul pilone centrale del Santuario, insieme ad alcuni volumi sulla storia di Vicoforte.

I partecipanti hanno quindi raggiunto il Duomo, dove il vescovo di Alba, Monsignor Marco Brunetti, ha celebrato la Santa Messa. Al termine della funzione, il parroco don Candido Borsarelli e il sindaco Gian Pietro Gasco hanno espresso il loro ringraziamento per l’accoglienza ricevuta e rivolto un invito a tornare pellegrini a Vicoforte, paese natale di San Teobaldo, rievocando il pellegrinaggio compiuto dagli albesi nel 1967. In ricordo della ricorrenza e del sessantesimo anniversario della proclamazione del Santo a Patrono di Vicoforte, il Comune ha infine donato alla Cattedrale due candelieri commemorativi.

"L’accoglienza del Sindaco, la Santa Messa celebrata dal Vescovo e tutta la giornata sono stati momenti importanti, emozionanti e piacevoli per tutti noi - commenta Gasco -. La storia del nostro paese ha vissuto un giorno dove parte della nostra comunità, qui rappresentata da varie componenti, si riconosce nella figura del Santo Patrono che ci lega alla comunità di Alba in un rapporto religioso e civico che vogliamo mantenere e rinsaldare".