Il 3 giugno è la Giornata mondiale della bicicletta, ce lo ricorda Luciano Cravero

Sarà che ha due ruote, ma la bicicletta presenta sempre un valore doppio. Può significare duro lavoro o sano divertimento e duelli tra campioni come Moser e Saronni, Bartali e Coppi o Binda e Girardengo.

Ancor di più, la bicicletta è stata candidata persino al premio Nobel per la pace, come strumento in grado di promuovere un modo di viaggiare antico e allo stesso tempo nuovo, sinonimo di uno stile di vita pacifico e attento alla realtà che ci circonda. Anche se deve le sue principali innovazioni tecniche alle industrie belliche (soprattutto americane, francesi e italiane, con i nostri Bersaglieri ciclisti creati nel 1898).

Detto questo, la bicicletta non poteva che avere una festa dedicata. Nel 2018 le Nazioni Unite hanno fissato la Giornata mondiale della bicicletta il 3 giugno. Pratica la motivazione: promuovere l’utilizzo di un «Mezzo di locomozione sostenibile, economico, sano e alla portata di tutti». E ancora: «La bicicletta può essere uno strumento per lo sviluppo e un mezzo non solo di trasporto, ma anche di accesso all’educazione, al rispetto dell’ambiente e allo sport».

Alle due ruote sono dedicate collezioni, competizioni sportive, il turismo “ecologico”, attento alle bellezze naturali e artistiche del territorio e anche musei, come quello che sarà presto inaugurato a Bra.

Trovare una nuova collocazione è stato un bel traguardo in salita, ma il presidente dell’associazione Museo della Bicicletta di Bra, ufficiale della Repubblica Luciano Cravero, è sempre stato ottimista, perché quando si tratta di pedalare duro non è secondo a nessuno. D’altronde, come diceva Einstein, che sul sellino ha macinato tanti chilometri e grandi riflessioni: «La vita è come una bicicletta. Si deve avanzare, per non perdere l’equilibrio».

Storia della bicicletta

La prima idea di bicicletta è attribuita a Leonardo Da Vinci, come attesta un disegno a matita e carboncino, risalente al 1493 e contenuto nel Codice Atlantico. Il grande genio pensò a una macchina con due ruote, un’asse di legno che le teneva assieme, un manubrio e una specie di catena che collegava i pedali alla ruota posteriore.

Bisognò però aspettare 324 anni, perché la bicicletta si concretizzasse nell’invenzione del barone tedesco Karl von Drais nel 1817, che la battezzò “laufmachine” (macchina da corsa). In onore del suo inventore molti la chiamarono draisina o draisienne in francese. Due anni dopo, nel 1819, arrivò anche in Italia.

Costruita in legno, con le canoniche due ruote, la bicicletta era inizialmente priva di pedali, mentre lo sterzo consisteva in una leva anziché un manubrio: per spostarsi era dunque necessario spingersi con le gambe, camminando da seduti.

La svolta arrivò nel 1885, quando gli inglesi Sutton e Starley fondarono la loro casa costruttrice, lavorando ad un modello migliore, con l’adozione della trasmissione a catena e il ridimensionamento delle ruote.

Quasi un secolo dopo, nel 1970 in America Gary Fischer inventò la mountain bike, che arrivò in Italia nel 1985 con il nome di rampichino.