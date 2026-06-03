BOCCE / Loris Castellino dell'Auxilium Saluzzo si qualifica ai campionati italiani di Categoria A

Buone notizie in casa Auxilium Saluzzo del presidente Pieraldo Moine.

Partendo dalla specialità volo, a livello giovanile, gli under 18 dell’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo di Paolo Costa conquistano l’accesso alla final eight scudetto, in programma dal 10 al 12 luglio alla Bocciofila Pertusio.

Nell’ultimo appuntamento di qualificazione della fase regionale, che si è tenuta al Veloce Club di Pinerolo, pareggio 7 a 7 contro Almesina.

Nella seconda selezione ai campionati italiani di categoria A nella prova individuale, qualificazione per Loris Castellino.

Per la petanque, in occasione dei campionati italiani a terne che si sono tenuti a Niella Tanaro, nella categoria B, stop negli ottavi di finale, per Pietro e Michel Vittone e Nicolò Moine.