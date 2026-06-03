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Sport | 03 giugno 2026, 10:26

MOTORI / Domenica 7 giugno torna alla Malpensa “C’era una volta il Cross”

Manifestazione non competitiva riservata alle moto da cross e regolarità costruite sino al 1996

MOTORI / Domenica 7 giugno torna alla Malpensa “C’era una volta il Cross”

Il crossodromo del Ciglione della Malpensa, situato praticamente al termine delle piste dell’aeroporto, ospiterà domenica 7 giugno l’ennesima edizione della manifestazione non competitiva riservata ai possessori di moto da cross e regolarità costruite fino all’anno 1996, che aumentano di anno in anno.

Tra questi tanti sono i piloti della nostra provincia, che approfittano dell’occasione per rispolverare le moto d’epoca che conservano gelosamente in garage, per portarle in esposizione o in pista.

[Nella foto moto in esposizione nell'edizione 2025]

La manifestazione, con accesso libero al pubblico, prevede anche la celebrazione dei “Maico e Honda Day”, oltre a turni di prove libere in pista, premiazione dei piloti famosi e non in mattinata mentre dopo pranzo la pista viene nuovamente aperta per ulteriori turni di prove.

Per informazioni rivolgersi al seguente numero: 349/6331774.

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