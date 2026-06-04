Alba, l’associazione Aica rinnova la fiducia al consiglio direttivo uscente per il triennio 2026-2029

Si è svolta l’Assemblea dei soci di AICA - Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale di Alba (CN) per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo che guiderà l’associazione nel triennio 2026-2029.

L’Assemblea ha decretato all’unanimità la prosecuzione del mandato del Consiglio Direttivo uscente. A seguito della consultazione aperta a tutta la base associativa, non sono pervenute nuove candidature esterne, confermando così la piena fiducia al lavoro svolto negli ultimi tre anni.

Il Consiglio Direttivo per il prossimo triennio sarà pertanto composto da Emanuela Rosio (Presidente e Direttrice di ERICA Soc.Coop.); Elisabetta Perrotta (Consigliera e Direttrice di Assoambiente); Roccandrea Iascone (Consigliere e Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne del Consorzio Ricrea).

La squadra, che ha già guidato l’associazione con successo nell'ultimo mandato, riceve dai soci una significativa spinta per portare avanti i progetti e la missione di AICA nel campo della comunicazione ambientale.

Come previsto dallo Statuto, subito dopo l'Assemblea si è riunito il neoeletto Consiglio Direttivo per l’attribuzione formale delle cariche interne, che hanno sancito la riconferma di Emanuela Rosio nel ruolo di Presidente.