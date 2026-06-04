Priola inaugura il nuovo ponte di Pianchiosso e la ciclabile

Chi ha percorso la strada statale 28 del Colle di Nava in questi giorni ha già visto che qc'è qualcosa di nuovo nel Comune di Priola che si appresta a inaugurare il nuovo ponte di Pianchiosso e la ciclabile.

Il taglio del nastro è in programma sabato 6 giugno alle 11 quando l'amministrazione del sindaco, Laura Canavese, presenterà gli interventi che hanno interessato il ponte, la ciclabile e l'area verde adiacente, recentemente riqualificata.

Alla cerimonia prenderà parte la Banda Alta Val Tanaro e sarà un momento di festa per tutta la comunità.

Nella stessa giornata il professor Egidio Ravotto, ex sindaco del Comune di Priola, presenterà inoltre una mostra fotografica dal titolo "Volti ed eventi in Pianchiosso nel '900", con un'esposizione di circa 60-70 immagini dedicate alla storia e alla memoria della borgata.

L'amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare.