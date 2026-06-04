La primaria di Ceva premiata per il video sull’Inno d’Italia [VIDEO]

Con grande orgoglio condividiamo un importante riconoscimento ricevuto dagli alunni della Scuola Primaria di Ceva durante le celebrazioni del 2 giugno.



La scuola si è aggiudicata il primo premio del valore di 200 euro nell’ambito del concorso “80 Anni di Repubblica: Radici, Libertà e Futuro”, partecipando con un video dedicato all’Inno d’Italia.



Un risultato che premia l’impegno, l’entusiasmo e la sensibilità dei nostri bambini, capaci di dare voce ai valori della Repubblica attraverso uno dei suoi simboli più significativi.



L’Assessore Laura Amerio ha motivato l’assegnazione del premio con queste parole: "La Commissione motiva l’assegnazione riconoscendo nell’elaborato una capacità comunicativa di straordinaria immediatezza ed efficacia. La scelta di affidare le parole dell’Inno nazionale alle voci dei bambini restituisce con purezza e autenticità il senso più profondo dell’appartenenza alla comunità repubblicana. Il lavoro si distingue per la forza del messaggio civico trasmesso e per la sapiente valorizzazione di uno dei simboli fondanti della Repubblica, dimostrando come la creatività possa farsi strumento di memoria collettiva e di educazione alla cittadinanza".



Condividiamo con piacere il video premiato, orgogliosi di mostrare il percorso svolto dai nostri bambini e il messaggio di cittadinanza, appartenenza e speranza che hanno saputo trasmettere con le loro voci.



Complimenti ad alunni, alle insegnanti e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.