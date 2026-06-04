CICLISMO / Poker di Elisa Balsamo a Brescello: la peveragnese conquista la quarta vittoria al Giro Women

Non c’è due senza tre e il quarto vien da se… Elisa Balsamo cala un incredibile poker nella sesta tappa della 37ª edizione del Giro Women. La ciclista cuneese ha trionfato nella Ala-Brescello davanti alla canadese Maggie Coles-Lyster e all’australiana Georgia Baker.

Il percorso totalmente pianeggiante ha favorito la 28enne di Peveragno che è stata attenta e scaltra nelle fasi centrali della frazione, in cui alcune formazioni hanno cercato di aprire i “ventagli” grazie al forte vento trasversale. Per lei si tratta del quarto successo in altrettante volate disputate in questa Corsa Rosa.

Queste le parole di Elisa Balsamo al termine della gara: “Quando hai la miglior lead-out del mondo è più facile: con Lucinda Brand non devo lottare per la posizione, la ringrazio molto per il lavoro che fa per me. Nell’ultimo chilometro molte squadre hanno provato a portare fuori la propria velocista e c’è stato molto caos. Sapevo che dovevo stare davanti per evitare imprevisti nelle ultime curve e così è stato. Devo arrivare a Sestriere per mantenere la maglia rossa, è un mio obiettivo e ci tengo a conquistarla”.

La portacolori della Lidl-Trek conquista così la sesta vittoria parziale al Giro, dopo la prime tre tappe di questa edizione e i due successi a Tortolì e Reggio Emilia nel 2022, edizione nella quale la piemontese indossò per due giorni il simbolo della leadership.

L’ex campionessa del mondo consolida la leadership nella classifica a punti e, salvo particolari colpi di scena, la peveragnese dovrebbe riuscire a mantenere la maglia rossa fino alla frazione conclusiva di Saluzzo.

Giornata passata all’attacco per la giovane cuneese Irene Cagnazzo che, dopo essere andata in fuga (foto sotto) sin dai primi metri di gara, è stata ripresa a una cinquantina di chilometri dall’arrivo.

La corsa ripartirà domani da Sorbolo Mezzani e, dopo 159 km, le atlete arriveranno a Salice Terme: le sprinter saranno chiamate a resistere sul Gran Premio della Montagna di Pietragavina (scollinamento a 27 km dal traguardo) per poi giocarsi il successo in volata.