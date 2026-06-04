Basket e solidarietà: prima edizione di Bees The Best a Sommariva del Bosco

Dal 10 al 13 giugno prossimi si svolgerà a Sommariva del Bosco Bees The Best, un evento che unirà sport, musica, intrattenimento e solidarietà con l’obiettivo di raccogliere fondi per la Fondazione per la Ricerca sul Cancro di Candiolo.

L'iniziativa prende vita da una storia personale che ha spinto un gruppo di giovani del territorio a trasformare un'esperienza di difficoltà e speranza in un progetto capace di coinvolgere l'intera comunità. L'idea è quella di offrire un momento di incontro aperto a tutti, mantenendo sempre al centro il sostegno alla ricerca oncologica.

Il cuore dell'evento sarà il torneo di basket 3x3 "Bees The Best", che vedrà sfidarsi sedici squadre provenienti dal territorio. Le partite della fase a gironi si disputeranno nelle serate di mercoledì 10 e giovedì 11 giugno, dalle 20.30 alle 22.30. Ad accompagnare le gare ci saranno musica con DJ Set, punti ristoro e momenti di socialità aperti al pubblico.

La manifestazione culminerà sabato 13 giugno, quando l'area dell'Istituto Comprensivo G. Arpino di Sommariva del Bosco, in via Giansana 37, ospiterà la giornata conclusiva dell'evento. Dalle 18 fino a mezzanotte il pubblico potrà assistere alle fasi finali del torneo, con la finalissima prevista alle ore 22.

Accanto all'aspetto sportivo, durante la serata finale, sarà allestita un'area ristoro a cura della Pro Loco di Sommariva del Bosco, con panini, patatine, birra, bibite, spritz e molto altro. Non mancherà il DJ Set per tutta la serata, oltre a uno spazio dedicato ai più piccoli con un campo da basket pensato per bambini e ragazzi.

L'ingresso sarà completamente libero e aperto a tutti. Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare anche semplicemente per trascorrere qualche ora in compagnia, cenare o assistere alle partite, sottolineando come ogni presenza rappresenti un contributo importante alla riuscita dell'iniziativa e alla raccolta fondi destinata alla ricerca.



