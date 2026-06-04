Victoria Alba Pattinaggio ok ai campionati regionali federali Skate Italia

Il mese di maggio ha visto andare in scena gli ultimi due atti dei campionati regionali federali Skate Italia, delle categorie giovanili ed Intermediate (ex Divisioni Nazionali): domenica 17 a Novara si sono assegnate le medaglie della specialità Solo Dance e domenica 24 a Settime (AT) quelle del libero.

La Victoria Alba Pattinaggio ha schierato otto dei suoi atleti più esperti, che si sono confrontati per la prima volta con l'innovativo sistema di punteggio internazionale Rollart; nonostante l’immancabile tensione della vigilia, i ragazzi, supportati a bordo pista dalle allenatrici e dai compagni di squadra, hanno saputo gestire l'emozione trasformandola in performance di buon livello tecnico ed artistico.

Fabiana Giove e Sara Destefanis hanno gareggiato nella Solo Dance, specialità che pone l'accento su passi di piede, musicalità ed interpretazione: le due atlete albesi - allenate da Carola Franza - hanno ben figurato nel confronto con avversarie di grande esperienza e livello, ottenendo piazzamenti nella parte alta della classifica rispettivamente in categoria Juniores Intermediate e Seniores Intermediate.

Per la specialità libero, sono scesi in pista da protagonisti sul parquet di Settime: Leonardo Vercelli, Filippo Baggio, Emma Aschieri, Olivia Aloesio, Alessia Stupino e Benedetta Martino – accompagnati al cancelletto da Martina Barbero, Carola Franza e Giorgia Zurlo.

Nella categoria Cadet Intermediate maschile, Leonardo ha conquistato una splendida medaglia di bronzo, grazie ad un programma solido e caratterizzato da ottimi elementi di salto, e - nella stessa gara - ottima prova anche per Filippo, che ha pattinato con grinta e determinazione, mostrando grandi progressi.

Nella categoria Cadet Intermediate femminile, Emma – con la migliore performance della sua stagione - ha sfiorato il podio per pochissimi centesimi di distacco dalle dirette avversarie, seguita da Olivia che ha pattinato con la consueta eleganza e precisione tecnica.

Tra le Youth Intermediate, Alessia, è stata autrice di un buon programma di gara, grazie al quale raccolto i frutti del lavoro svolto negli ultimi mesi. Grande soddisfazione, infine, nella categoria Seniores Intermediate, dove Benedetta - al suo primo anno in categoria - è riuscita a salire sul terzo gradino del podio mettendosi al collo una meritatissima medaglia di bronzo.

Atleti e staff della Victoria Alba Pattinaggio augurano inoltre un pronto rientro in pista a Matilde Giacosa e Gessica Fresia, che a causa di un infortunio non hanno potuto prendere parte alla gara, ma che hanno incoraggiato e supportato i compagni di squadra.

Il sipario sui Campionati Regionali Skate Italia si chiude così con un bilancio più che positivo per il sodalizio albese, che porta a casa un bottino complessivo di: tre titoli di Campione Regionale (conquistati dal quartetto "Keep Calm", da Beatrice Bressano e da Giordano Cavagnolo), due medaglie d'argento (firmate da Emanuele Martino e Camilla Dogliotti), tre medaglie di bronzo (grazie a Chloe Bertoluzzo, Leonardo Vercelli e Benedetta Martino) e numerosi piazzamenti a ridosso del podio.

Questi risultati confermano e certificano la qualità del lavoro svolto da tutto il team, che ogni giorno lavora in pista sia per consolidare e migliorare il livello tecnico degli agonisti, sia per costruire le basi per le nuove leve dei gruppi promozionali ed amatoriali. La stagione agonistica proseguirà nei mesi di giugno e luglio con gli appuntamenti di livello nazionale: i pattinatori albesi si stanno allenando per raggiungere i migliori risultati possibili e ben figurare al cospetto dei migliori atleti d'Italia.