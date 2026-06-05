Autolinee Nuova Benese si aggiudica la gara di Mobilità ITCILO: da oltre 10 anni Partner di riferimento

Autolinee Nuova Benese S.r.l., Azienda storica che da oltre 90 anni offre servizi sartoriali di trasporto persone, si è ufficialmente aggiudicata la gara d'appalto indetta dall'International Training Centre of the ILO (ITCILO) per la gestione dei servizi di trasporto a decorrere dal 1° Giugno 2026.

L'assegnazione del contratto, comunicata dalla Direzione del Centro e dal Direttore Christophe Perrin, rappresenta un riconoscimento tangibile dell'eccellenza operativa e dell'affidabilità che Autolinee Nuova Benese ha saputo garantire nel corso di un rapporto consolidato con il Campus da oltre dieci anni.

“Siamo orgogliosi di continuare a servire una realtà istituzionale di primo piano come ITCILO. Questo rinnovo premia la qualità del nostro lavoro e la fiducia che il Centro ripone in noi da quasi un decennio”, dichiara il Direttore Operativo di Nuova Benese, Giovanni Bianco.

Il servizio sarà garantito attraverso una doppia offerta di Mobilità pensata per rispondere alle diverse esigenze della comunità internazionale che frequenta il Campus di Torino: da un lato, i mezzi di trasporto collettivo di Autolinee Nuova Benese per i trasferimenti quotidiani su percorsi consolidati di medi e grandi numeri; dall'altro, i servizi di noleggio con conducente Premium firmati Best, pensati per delegazioni, ospiti istituzionali e trasferimenti di rappresentanza che richiedono un alto livello di comfort e riservatezza.

ITCILO, con sede a Torino in Viale Maestri del Lavoro 10, è il principale Centro di formazione delle Nazioni Unite: ogni anno il Campus accoglie migliaia di professionisti, funzionari e delegati provenienti da tutto il mondo. La qualità del servizio di trasporto riveste un ruolo strategico nell'operatività quotidiana della struttura.

Tramite questa rinnovata collaborazione, Autolinee Nuova Benese conferma il proprio posizionamento quale Partner di riferimento per una Mobilità di eccellenza; una realtà fortemente radicata nel territorio piemontese grazie anche alle sue due sedi di Cuneo, in Via Felice Cavallotti 35 (raggiungibile tramite Google Maps) e Moncalieri, alle porte di Torino, in Strada Carpice 39 (anch’essa raggiungibile tramite Google Maps), capace di integrare competenze nel trasporto pubblico tradizionale con soluzioni di alta gamma.